Έκρηξη πυραύλου της Blue Origin στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής σε εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, πλήττοντας τα φιλόδοξα σχέδια του Τζεφ Μπέζος. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του μέσω Χ ανέφερε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους. 

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια δοκιμής των κινητήρων, ενόψει προγραμματισμένης εκτόξευσης του πυραύλου New Glenn. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν της στιγμή που ο πύραυλος εκρήγνυται και τεράστιες φλόγες τυλίγουν τις γύρω εγκαταστάσεις. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της δοκιμής παρουσιάστηκε ανωμαλία. Ωστόσο η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της έκρηξης. 

 

 

Ο ίδιος ο Αμερικανός μεγιστάνας δήλωσε μέσω των social media ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναχτιστεί και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.

 

 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Μπρέβαρντ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, ενώ η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη ανακοίνωσε ότι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με την εταιρεία για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας της έκρηξης.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια υπενθύμιση των δυσκολιών που συνοδεύουν την ανάπτυξη νέων διαστημικών συστημάτων.

 

 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση του περιστατικού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δοκιμή δεν πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που απαιτούσαν αδειοδότηση από την υπηρεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην εναέρια κυκλοφορία.

 

 

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Blue Origin αντιμετωπίζει ήδη προκλήσεις στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα. 

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η νεότερη γενιά πυραύλων της εταιρείας καθηλώθηκε προσωρινά έπειτα από εντολή της FAA για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με αποτυχημένη εκτόξευση δορυφόρου. 

Τότε, η εταιρεία επιχείρησε να θέσει σε τροχιά δορυφόρο της AST SpaceMobile με τον πύραυλο New Glenn, χωρίς όμως να καταφέρει να τον οδηγήσει στο προβλεπόμενο σημείο της τροχιάς.

Παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, η Blue Origin είχε καταγράψει και μια σημαντική επιτυχία τον περασμένο Νοέμβριο, όταν πραγματοποίησε εκτόξευση πυραύλου New Glenn από τη Φλόριντα και κατάφερε για πρώτη φορά να προσγειώσει με επιτυχία τον επαναχρησιμοποιούμενο προωθητικό πύραυλο, ένα σημαντικό βήμα για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές της εταιρείας.

