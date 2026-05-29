Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία 27χρονου, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022, ακέφαλη και τεμαχισμένη σε θαλάσσια περιοχή στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων συνελήφθη ο ένας, καθώς οι υπόλοιποι έχουν εξαφανιστεί στο εξωτερικό.

Το θύμα είχε μπει στο στόχαστρο των δραστών από το 2020 γιατί είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του 37χρονου εργοδότη του, ο οποίος είναι και ο βασικός κατηγορούμενος.

Σε βάρος του 27χρονου είχε εξαπολύσει απειλές και για το λόγο αυτό ο νεαρός είχε μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Το ίδιο το θύμα, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, είχε πει σε συγγενείς του «αν με βρείτε νεκρό, θα με έχει σκοτώσει ο εργοδότης μου».

Ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να σωθεί από την οργή του εργοδότη του και επιχείρησε να φύγει από την Ελλάδα, μέσω Σκοπίων. Συνελήφθη όμως στην προσπάθειά του να περάσει παράνομα τα σύνορα και φυλακίστηκε.

Όταν αποφυλακίστηκε αποφάσισε να πάει στο Τυμπάκι της Κρήτης για να απομακρυνθεί από τον εργοδότη του. Όμως στο διάστημα που βρισκόταν στην Κρήτη συνέχιζε να έχει επαφές με τη σύζυγό του εργοδότη. Μάλιστα τον Ιούνιο του 2022 έδωσαν μυστικό ραντεβού για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ο 37χρονος όμως έμαθε για το ραντεβού και οργάνωσε την απαγωγή του.

Μαζί με ακόμα τρία άτομα τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε μια καλύβα στο Καλοχώρι, σε απομονωμένη περιοχή όπου τον δολοφόνησαν και τον τεμάχισαν.

Στη συνέχεια πέταξαν τη σορό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας βαρίδια, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Για τη μεταφορά της σορού φέρεται να έκλεψαν μια μικρή βάρκα από την περιοχή.

Στις 9:30 το πρωί της 19ης Ιουνίου του 2022, ένας ψαράς εντόπισε ενώ ψάρευε ένα ημιβυθισμένο πτώμα χωρίς κεφάλι και χωρίς πόδια. Ο ίδιος ψαράς τρεις ημέρες αργότερα, σε κοντινή απόσταση βρήκε στη θάλασσα ένα πόδι, το οποίο ήταν δεμένο με νάιλον, μέσα σε νάιλον τσουβάλι και μέσα είχαν βάλει τούβλα και τσιμέντο για να συγκρατηθεί κάτω στο βυθό και να μην εντοπιστεί ποτέ.

Όταν το παρέλαβε ο ιατροδικαστής ήταν σε κατάσταση σήψης και σαπωνοποίησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη μπορέσει ποτέ να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Ωστόσο προχώρησε στην ταυτοποίηση του θύματος, από ένα τατουάζ σε σχήμα βέλους που είχε ο 27χρονος πάνω του κι έτσι κατέληξε και στο κίνητρο και στον δράστη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε επίσης η αξιοποίηση, βιντεοληπτικού υλικού, τηλεφωνικών επικοινωνιών αλλά και μαρτυρικών καταθέσεων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο του 37χρονου βρέθηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια κι ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.