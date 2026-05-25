Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε, χτυπώντας τον με κατσαβίδι στο πρόσωπο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της οικογενειακής τραγωδίας

Ρεπορτάζ για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 67χρονου από τον 30χρονο γιο του με κατσαβίδι στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.
  • Το θύμα βρέθηκε νεκρό στο υπόγειο της οικίας τους, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο.
  • Η αδελφή του δράστη ειδοποίησε την αστυνομία όταν δεν μπορούσε να εντοπίσει τον πατέρα της.
  • Ο δράστης φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και το έγκλημα συνέβη μετά από καβγά.
  • Συλλήψεις και δικογραφία για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία κατά του 30χρονου.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία που σημειώθηκε την Κυριακή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή το θύμα, ένας 67χρονος, δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον γιο, ο οποίος του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος κατάφερε πολλαπλά θανατηφόρα χτυπήματα στον πατέρα του με κατσαβίδι, τα περισσότερα στο πρόσωπό του. Περισσότερα φως στο άγριο αυτό έγκλημα θα ρίξει η νεκροψία -π νεκροτομή που θα γίνει σήμερα, ενώ αναμένεται να προηγηθεί και αξονική στη σορό του θύματος. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο δεν βρέθηκε κάποιο άλλο πειστήριο εγκλήματος κι έτσι όλα οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα πως το όπλο του εγκλήματος ήταν το κατσαβίδι που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το θύμα. 

Πατέρας και γιος ζούσαν μαζί στο Τριάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιος έμενε στο κυρίως σπίτι και ο πατέρας στο υπόγειο, όπου και βρέθηκε νεκρός. 

Την αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή του δράστη, η οποία αναζητούσε τον πατέρα της και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει, με αποτέλεσμα να ανησυχήσει. 

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως ο 30χρονος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι το έγκλημα έγινε πάνω σε έναν έντονο καβγά των δύο ανδρών. 

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ 

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό αναφέρει:

«Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

