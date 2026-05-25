Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου και Οσίου Ολβιανού.

Ο Άγιος Κελεστίνος, άνηκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος, ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Ο πόθος του αυτός τον ώθησε να κηρύττει με παρρησία το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα

Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος στις αιρέσεις και τα μιαρά είδωλα εξόργισαν τούς ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό πού τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του το Χριστό, τον θανάτωσαν με πυρακτωμένο σίδερο.

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:07 και θα δύσει στις 20:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 9.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου

Η γενική συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε ομόφωνα την 25 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου (World Football Day) με το ψήφισμα A/RES/78/281 της 7ης Μαΐου 2024.

Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Παρίσι (25 Μαΐου 1924), το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη.

Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται «η παγκόσμια εμβέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας».

Με πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ένας από τους λόγους που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μια μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας - οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους, παρά μόνο ο τερματοφύλακας.