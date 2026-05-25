Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Μαΐου
24.05.26 , 23:44 Ήρθε στην Ελλάδα το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον καρκίνο
24.05.26 , 23:13 Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός - Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα
24.05.26 , 23:09 Ο Βασιλιάς είναι Ερυθρόλευκος - Το σήκωσε ο Θρύλος
24.05.26 , 23:05 Ο Μανώλης σε δίλημμα πριν την τελική ερώτηση - Θα μπει στο 1% Club;
24.05.26 , 22:54 Η ερώτηση που οδήγησε πολλούς εκτός του 1% Club!
24.05.26 , 22:22 Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»
24.05.26 , 21:34 Θρήνος στη Ζαχάρω: Επέστρεφε από το πατρικό του ο ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε
24.05.26 , 21:20 1% Club: Ο Βαρθαλίτης, η Κουβελά και τα χρήματα που δε θα κερδίσουν!
24.05.26 , 20:47 Λαμία: Προσέλαβαν ξανά γιατρό που καταδικάστηκε για τον θάνατο 9χρονου
24.05.26 , 20:05 Voge DS625X: Δείτε την τιμή στην Ελλάδα
24.05.26 , 19:54 Τελικός Euroleague: Η «μάχη» Ολυμπιακού - Ρεάλ Μαδρίτης για τον τίτλο
24.05.26 , 19:44 LINGO - Νίκος Μουτσινάς: «Αμάν! Κουνήθηκε το background!»
24.05.26 , 19:07 Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
24.05.26 , 18:55 LINGO: Η κρυφή λέξη και οι... βρικόλακες - Τη βρήκαν οι παίκτες;
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Αμαλία Κωστοπούλου: Εντυπωσιακή με vintage φόρεμα της Τζένης Μπαλατσινού!
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Αθηνά Οικονομάκου: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα
Νατάσσα Μποφίλιου: Η ηλικία, οι σπουδές, η καριέρα και ο γάμος
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου και Οσίου Ολβιανού.

Ο Άγιος Κελεστίνος, άνηκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος, ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Ο πόθος του αυτός τον ώθησε να κηρύττει με παρρησία το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος στις αιρέσεις και τα μιαρά είδωλα εξόργισαν τούς ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό πού τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του το Χριστό, τον θανάτωσαν με πυρακτωμένο σίδερο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:07 και θα δύσει στις 20:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 9.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου

Η γενική συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε ομόφωνα την 25 Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου (World Football Day) με το ψήφισμα A/RES/78/281 της 7ης Μαΐου 2024.

Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Παρίσι (25 Μαΐου 1924), το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη.

Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται «η παγκόσμια εμβέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας».

Με πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ένας από τους λόγους που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μια μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας - οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους, παρά μόνο ο τερματοφύλακας.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top