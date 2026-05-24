Μάικλ Τζόρνταν: Κάνει διακοπές στη Μύκονο με την πανάκριβη θαλαμηγό του

Είναι υπερπολυτελής και κοστίζει 115 εκατομμύρια

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στη Μύκονο με τη θαλαμηγό του M'BRACE, που αγόρασε το Δεκέμβριο του 2022 για 115 εκατομμύρια δολάρια.
  • Το M'BRACE έχει μήκος 74,5 μέτρα και απαιτεί 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για συντήρηση.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει 12 καλεσμένους σε 6 πολυτελείς καμπίνες και διαθέτει πλήρωμα 24 ατόμων.
  • Ένα από τα χαρακτηριστικά του σκάφους είναι το Nemo Lounge, ένα υποβρύχιο σαλόνι με γυάλινο τοίχωμα.
  • Ο Τζόρνταν διαθέτει επίσης άλλα superyachts, όπως το Joy και το Catch 23, για ψάρεμα.

Αγαπάει την Ελλάδα για αυτό και τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται εκτός γηπέδων, ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, την επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί. 

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που εξασφάλισε το Star.gr, τις τελευταίες ώρες, ο 63χρονος σταρ, βρίσκεται στη Μύκονο με τη δεύτερη θαλαμηγό του, που έχει το όνομα M'BRACE και κοστίζει μια περιουσία. 

Ο Μάικλ Τζόρνταν αγόρασε το συγκεκριμένο mega-yacht τον Δεκέμβριο του 2022 έναντι του αστρονομικού ποσού των 115 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για ένα πραγματικό πλωτό παλάτι που ναυπηγήθηκε το 2018 από το κορυφαίο γερμανικό ναυπηγείο πολυτελείας Abeking & Rasmussen, ενώ πριν περάσει στην ιδιοκτησία του Τζόρνταν έφερε το όνομα Elandess. Το κόστος για να διατηρείται αυτό το σκάφος σε λειτουργία είναι εξίσου εντυπωσιακό με την τιμή αγοράς του, καθώς υπολογίζεται ότι ο MJ ξοδεύει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο μόνο για τη συντήρηση και τα λειτουργικά του έξοδα. 

Με μήκος που φτάνει τα 74,5 μέτρα, το M'BRACE ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της πλώρης του, ο οποίος του επιτρέπει να σκίζει με απίστευτη ομαλότητα τα κύματα ακόμα και σε πολύ ταραγμένες θάλασσες. Το εσωτερικό του, το οποίο έχει επιμεληθεί το βραβευμένο σχεδιαστικό γραφείο Harrison Eidsgaard, μπορεί να φιλοξενήσει με απόλυτη άνεση 12 καλεσμένους σε 6 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ για την εξυπηρέτησή τους και την ομαλή λειτουργία του πλοίου απαιτείται ένα μόνιμο πλήρωμα 24 ατόμων.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως χαρακτηριστικό του σκάφους είναι το λεγόμενο Nemo Lounge. Πρόκειται για ένα μοναδικό υποβρύχιο σαλόνι που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και διαθέτει ένα τεράστιο, ενισχυμένο γυάλινο τοίχωμα, προσφέροντας στους καλεσμένους τη δυνατότητα να χαλαρώνουν παρακολουθώντας τη θαλάσσια ζωή σαν να βρίσκονται σε ενυδρείο. Επιπλέον, στο πάνω κατάστρωμα δεσπόζει μια μεγάλη πισίνα οκτώ μέτρων, ιδανική για στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ήλιο. 

Ο Τζόρνταν επιλέγει συχνά το M'BRACE για τις διακοπές του, έχοντας εντοπιστεί να κάνει κρουαζιέρες στη Μεσόγειο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με στάσεις στο Μονακό, τη Γαλλία και την Ελλάδα, ενώ τον χειμώνα προτιμά τα ζεστά νερά της Καραϊβικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο superyacht δεν είναι το μόνο που έχει στην κατοχή του ο δισεκατομμυριούχος πρώην αθλητής. Η ναυτική του συλλογή περιλαμβάνει επίσης το Joy, ένα ακόμη superyacht αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και το Catch 23, ένα ειδικά διαμορφωμένο σκάφος 25 μέτρων για αθλητικό ψάρεμα. Το Catch 23 είναι μάλιστα διακοσμημένο εξωτερικά με το διάσημο μοτίβο «Elephant-print» των παπουτσιών Air Jordan 3, και ο Τζόρνταν το χρησιμοποιεί συχνά για να συμμετέχει σε μεγάλα, high-stakes τουρνουά ψαρέματος.

