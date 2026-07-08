Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ

«Δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων»

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Γ.Τ. ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης / ERT

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«Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μία περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών.

Επανέλαβε τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, αλλά με τη διάσταση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη συμμαχία.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το μενού του δείπνου που παρατέθηκε στους ηγέτες

Επανέλαβε τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, αλλά με τη διάσταση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη συμμαχία.

Δηλώσεις Μητσοτάκης στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ / Eurokinissi / Γ.Τ. ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τόνισε ότι στη Χάγη πέρυσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα τεθούν για τις αμυντικές δαπάνες και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες και υλοποιεί ένα πρόγραμμα 25 δισ. ευρώ εκσυγχρονισμού των δυνάμεών της. Τονίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις, είπε ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ ακόμη και σε περιόδους μεγάλης λιτότητας.

«Η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα και την αισιοδοξία του για την τήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος στη διπλωματία για να επιλυθεί το ακανθώδες αυτό ζήτημα καθώς και ότι η αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ από τον Ερντογάν και την Εμινέ

Απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, επεσήμανε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ - Ερντογάν. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας» τόνισε, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και οι ευαισθησίες όλων των κρατών-μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στη Συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι μια αμυντική συμμαχία. Τόνισε επίσης πως πιστεύει ότι όλα τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται σε πνεύμα καλής γειτονίας και σε πνεύμα συνεργασίας.

Κλείνοντας τόνισε ότι είναι πάντα χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα και ήταν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Τι είπε για τα F-35 ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi / Γ.Τ. ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«Δε θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το τετ α τετ Ερντογάν - Τραμπ και τα F-35

Είμαστε, εξάλλου, μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας».

Κλείνοντας, τόνισε ότι είναι πάντα χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα και ήταν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών.

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