Δένδιας για αυτόματα συστήματα: «Κρίσιμο για την εθνική μας επιβίωση»

Στα εγκαίνια Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 16:10 «Η μνήμη του δολοφόνου»: Διαθέσιμη On Demand έως και τις 19 Ιουλίου
06.07.26 , 16:00 Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα
06.07.26 , 16:00 Η σιωπή μετά τον καβγά: Πότε βοηθά τη σχέση και πότε είναι σιωπηλή τιμωρία;
06.07.26 , 15:58 Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
06.07.26 , 15:52 Αυστραλία: Μητέρα σκότωσε το 4χρονο παιδί της - Ερευνάται και κανιβαλισμός
06.07.26 , 15:39 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Απόδραση εξπρές στα Λιχαδονήσια!
06.07.26 , 15:36 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού
06.07.26 , 15:20 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Τρεις οι νεκροί - Kατέληξε γυναίκα που υπέστη ανακοπή
06.07.26 , 15:19 Δένδιας για αυτόματα συστήματα: «Κρίσιμο για την εθνική μας επιβίωση»
06.07.26 , 15:10 Νικ Καλάθης: Όταν ήταν «Πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς», 16 χρόνια πριν
06.07.26 , 14:58 Cash or Trash: Τα συλλεκτικά γυαλιά του Τομ Κρουζ φέρνουν μάχη προσφορών
06.07.26 , 14:42 Ηράκλειο: Φρίκη με τον βασανισμό 55χρονης – Της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά
06.07.26 , 14:42 Νέα τρένα στην Ελλάδα - Στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός Blues Intercity
06.07.26 , 14:40 Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κάτια: Βίντεο από το πάρτι μετά τον γάμο τους!
06.07.26 , 14:36 Σάκης Κατσούλης: Απαθανατίζει τον γιο του - «Ένας μήνας μαζί σου»
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Επίδομα 300 ευρώ: Πότε θα το λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι;
Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση
Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα
Ηράκλειο: Φρίκη με τον βασανισμό 55χρονης – Της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Απόδραση εξπρές στα Λιχαδονήσια!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην Τρίπολη, παρουσία του Υπουργού Αμύνης Νίκου Δένδια.
  • Η Ελλάδα στοχεύει να γίνει η ισχυρότερη δύναμη στην ΕΕ στη χρήση αυτόνομων συστημάτων μέχρι το 2030.
  • Ο Δένδιας τόνισε ότι η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων είναι κρίσιμη για την εθνική επιβίωση.
  • Η πρωτοβουλία είναι μέρος της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστή ως 'Ατζέντα 2030'.
  • Η μεταρρύθμιση απαιτεί ολιστική προσέγγιση στην προστασία της Πατρίδας.

Σήμερα, Δευτέρα 6/7, έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, στην Τρίπολη. Παρουσία του Υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια. Το κέντρο αυτό θα προετοιμάζει χειριστές μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας

O κύριος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία, ως το 2030, να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων σε αέρα, θάλασσα και στεριά. Επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός, θα επιδιωχθεί με συνέχεια και συνέπεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. 

Ελληνικό Πεντάγωνο: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας

«Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της Πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή: Ότι πρέπει να αλλάξουν όλα», έγραψε στο X. 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΙΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top