Σήμερα, Δευτέρα 6/7, έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, στην Τρίπολη. Παρουσία του Υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια. Το κέντρο αυτό θα προετοιμάζει χειριστές μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

O κύριος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία, ως το 2030, να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων σε αέρα, θάλασσα και στεριά. Επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός, θα επιδιωχθεί με συνέχεια και συνέπεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της Πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή: Ότι πρέπει να αλλάξουν όλα», έγραψε στο X.

Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην #Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα «Ατζέντα 2030».



Μια… pic.twitter.com/kRws11VWZG — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 6, 2026



