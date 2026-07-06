Νέα τρένα στην Ελλάδα - Στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός Blues Intercity

Θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών

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Στη Θεσσαλονίκη Ο Πρώτος Συρμός Blues Intercity
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Ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου σηματοδοτεί η άφιξη δύο συρμών Intercity, Blues IC, που έρχονται στην Ελλάδα, για να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train.

Ο πρώτος συρμός έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη χθες, Κυριακή 5 Ιουλίου, μέσω του διεθνούς βαλκανικού σιδηροδρομικού διαδρόμου, διασχίζοντας τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η μεταφορά και του δεύτερου συρμού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου.

Οι δύο συρμοί Blues IC, τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU), κατασκευάστηκαν από τη Hitachi Rail και διατίθενται από τον όμιλο FS, θυγατρική του οποίου είναι η Hellenic Train. Πρόκειται για υβριδικούς συρμούς νέας γενιάς, αποτελούμενους από τέσσερα μονώροφα βαγόνια, σχεδιασμένους ώστε να συνδυάζουν επιχειρησιακή αποδοτικότητα, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες. Οι συρμοί έχουν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 160 km/h και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF.

Η ένταξη των Blues IC στον στόλο της Hellenic Train αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της άνεσης των μετακινήσεων.

Τα τρένα θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Η άφιξη των δύο συρμών αποτελεί το πρώτο άμεσο και ορατό αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας ομολόγου του Τζόρτζια Μελόνι, όπου κατεγράφη η πρόθεση για νέες επενδύσεις σε τρένα με αποκλειστική δαπάνη της ιταλικής πλευράς. Η προμήθεια των δύο συρμών Blues IC αποτελεί μια επιπλέον προσπάθεια του Ομίλου FS για την υποστήριξη της ανανέωσης του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου, που υπερβαίνει την προηγούμενη δέσμευσή του για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία σε μεταγενέστερο στάδιο, ενισχύοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες της Hellenic Train.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε:

«Η άφιξη των νέων τρένων σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου ανανέωσης του σιδηροδρομικού στόλου της χώρας μετά από δύο δεκαετίες και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμά μας για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με συνέπεια, επιμονή και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε χειροπιαστά αποτελέσματα, προς όφελος των

επιβατών, της οικονομίας και της χώρας. Σταθερός μας στόχος είναι ένας σύγχρονος και αξιόπιστος σιδηρόδρομος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και θα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.»

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