Το ζητούμενο είναι ένα βλέμμα πιο φωτεινό, πιο έντονο και σίγουρα πιο σαγηνευτικό

Τα καστανά μάτια έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με μπλε και τα πράσινα και δεν είναι άλλο από την ευελιξία τους.

Μπορεί να υπάρχουν πολλές σκιές που ταιριάζουν με τα καστανά μάτια, ωστόσο μία απόχρωση καταφέρνει να τα αναδείξει όσο καμία άλλη. Συγκεκριμένα, οι makeup artists επιλέγουν ξανά και ξανά το μωβ όταν θέλουν να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό, πιο έντονο και σίγουρα πιο σαγηνευτικό.

Από το απαλό λιλά μέχρι το βαθύ plum, οι μωβ αποχρώσεις θεωρούνται ιδανικές για τα καστανά μάτια, καθώς δημιουργούν μια κομψή αντίθεση με τους ζεστούς τόνους της ίριδας. Το βλέμμα αποκτά περισσότερο βάθος, ενώ το καστανό των ματιών δείχνει πιο φωτεινό και «ζωντανό».

Το μωβ περιέχει κόκκινους υποτόνους, οι οποίοι «ζεσταίνουν» το βλέμμα και το κάνουν να δείχνει πιο έντονο και λαμπερό, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινά όσο και για βραδινά μακιγιάζ.

Δείτε πώς μπορείτε να πετύχετε το ιδανικό μωβ eyelook

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy