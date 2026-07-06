Έχεις καστανά μάτια; Βρήκαμε τη σκιά που θα αναδείξει το βλέμμα σου.

Οι μωβ αποχρώσεις θεωρούνται ξανά ιδανικές για τα καστανά μάτια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 14:00 Έχεις καστανά μάτια; Βρήκαμε τη σκιά που θα αναδείξει το βλέμμα σου.
06.07.26 , 13:58 ΥΠΑ: Μειωμένες τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος»
06.07.26 , 13:55 Τα Φαντάσματα: Οι backstage φωτογραφίες της Έλλης Τρίγγου από τα γυρίσματα
06.07.26 , 13:40 Υπ. Υγείας: 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες
06.07.26 , 13:21 Challenge στο σπίτι των Πετρούνια - Μιλλούση! Εξαιρετικές οι μικρές
06.07.26 , 13:12 Τραμπ: Σκάνδαλο στο Μουντιάλ με την παρέμβαση για την τιμωρία Μπάλογκαν
06.07.26 , 13:00 Οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία
06.07.26 , 12:51 Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα - Εκκενώνεται οικισμός
06.07.26 , 12:50 Επίδομα 300 ευρώ: Πότε θα το λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι;
06.07.26 , 12:39 Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
06.07.26 , 12:32 Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
06.07.26 , 12:32 Γερμανού: Ο έρωτας μέχρι «θανάτου», οι προτάσεις γάμου και το διαζύγιο
06.07.26 , 12:32 Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Καρκινογόνες ουσίες από το τοξικό νέφος & στην Αττική»
06.07.26 , 12:25 Parkout: Δες που υπάρχει ελεύθερη θέση για πάρκινγκ στην Αθήνα με ένα κλικ
06.07.26 , 12:06 Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Όφενμπουργκ - Δύο νεκροί
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση
Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα
Άντζελα Δημητρίου: «Αυτό δεν είναι μάνα και το κατάλαβα τώρα... »
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Μαριλού Κατσαφάδου: Ο χωρισμός από γνωστό ηθοποιό, ο γιος και οι γονείς της
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο
Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Καρκινογόνες ουσίες από το τοξικό νέφος & στην Αττική»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Το ζητούμενο είναι ένα βλέμμα πιο φωτεινό, πιο έντονο και σίγουρα πιο σαγηνευτικό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα καστανά μάτια έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με μπλε και τα πράσινα και δεν είναι άλλο από την ευελιξία τους.

Μικρά και μεγάλα μυστικά που έμαθα για τις μάσκες ματιών

Μπορεί να υπάρχουν πολλές σκιές που ταιριάζουν με τα καστανά μάτια, ωστόσο μία απόχρωση καταφέρνει να τα αναδείξει όσο καμία άλλη. Συγκεκριμένα, οι makeup artists επιλέγουν ξανά και ξανά το μωβ όταν θέλουν να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό, πιο έντονο και σίγουρα πιο σαγηνευτικό.

brown eyes

Από το απαλό λιλά μέχρι το βαθύ plum, οι μωβ αποχρώσεις θεωρούνται ιδανικές για τα καστανά μάτια, καθώς δημιουργούν μια κομψή αντίθεση με τους ζεστούς τόνους της ίριδας. Το βλέμμα αποκτά περισσότερο βάθος, ενώ το καστανό των ματιών δείχνει πιο φωτεινό και «ζωντανό».

brown eyes

Το μωβ περιέχει κόκκινους υποτόνους, οι οποίοι «ζεσταίνουν» το βλέμμα και το κάνουν να δείχνει πιο έντονο και λαμπερό, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινά όσο και για βραδινά μακιγιάζ.

Δείτε πώς μπορείτε να πετύχετε το ιδανικό μωβ eyelook

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ
 |
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΚΩΝ
 |
ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΤΙΑ,
 |
ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top