Υπ. Υγείας: 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες

Συνεχίζεται η αυξητική τάση στη δωρεά οργάνων

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Δωρεά Οργάνων: Αυξητική Η Τάση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δωρεά οργάνων στην Ελλάδα αυξάνεται, με 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες.
  • Στο Ωνάσειο: 2 πνεύμονες και 2 καρδιές, στο Λαϊκό: 6 νεφροί, στο Ιπποκράτειο: 2 νεφροί, στον Ευαγγελισμό: 2 νεφροί.
  • Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας επισημαίνει τη συνεργασία και την επιστημονική επάρκεια των ιατρονοσηλευτικών ομάδων.
  • Ευχαριστίες εκφράζονται στους δότες και τις οικογένειές τους για την προσφορά ζωής.
  • Η δωρεά οργάνων θεωρείται πράξη ζωής και αλληλεγγύης.

Η θετική πορεία της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας συνεχίζεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων.

Όλο και περισσότεροι δωρητές οργάνων στην Ελλάδα - Αριθμός ρεκόρ το 2024

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε νοσοκομεία της χώρας:

  • Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς
  • Στο Λαϊκό Νοσοκομείο: 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού
  • Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού
  • Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού

Θεσσαλονίκη: Βρέφος 8 μηνών χάρισε ζωή μετά τον θάνατό του

«Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Συγκλονίζει η 28χρονη που έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων

Προστίθεται ότι οφείλεται «ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά».

«Η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

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