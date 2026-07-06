Μια διαφορετική Κυριακή πέρασαν ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, οι οποίοι άφησαν για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και αφιέρωσαν χρόνο στις δύο κόρες τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι του ελληνικού αθλητισμού, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο γέλιο, παιχνίδι και... γυμναστική.

Η Βασιλική Μιλλούση ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα απολαυστικό family challenge, στο οποίο συμμετείχαν όλοι: η ίδια, ο Λευτέρης Πετρούνιας και οι δύο μικρές τους κόρες. Η οικογένεια δοκίμασε να εκτελέσει ασκήσεις ρυθμικής γυμναστικής, με τις μικρές να δείχνουν ιδιαίτερα άνετες, έχοντας δίπλα τους δύο γονείς που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής.

Αυτός που έκλεψε, όμως, την παράσταση ήταν ο «άρχοντας των κρίκων». Ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας επιστράτευσε το χιούμορ του και προσπάθησε να ακολουθήσει τις απαιτητικές ασκήσεις, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο... εντυπωσιακό με τις επιδόσεις του στους κρίκους. Οι αστείες αντιδράσεις του χάρισαν άφθονο γέλιο τόσο στην οικογένειά του όσο και στους διαδικτυακούς του φίλους.

Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε το βίντεο με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Κυριακάτικο family challenge», με τους followers να γεμίζουν την ανάρτηση με καρδιές και σχόλια για την όμορφη οικογενειακή τους σχέση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι μοιράζεται τέτοιες αυθόρμητες στιγμές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση αποδεικνύουν συχνά πως, πέρα από τις σπουδαίες αθλητικές διακρίσεις, μεγαλύτερη προτεραιότητά τους είναι η οικογένειά τους και οι στιγμές που περνούν με τις δύο κόρες τους, μεγαλώνοντάς τες μέσα στον αθλητισμό, το παιχνίδι και το χαμόγελο.