Τα Φαντάσματα: Οι backstage φωτογραφίες της Έλλης Τρίγγου από τα γυρίσματα

Η αγαπημένη κωμική σειρά του Star επιστρέφει για 2η σεζόν!

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Τα Φαντάσματα: Δείτε το trailer του Β' κύκλου!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλλη Τρίγγου δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς "Τα Φαντάσματα" στο Instagram.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν την ηθοποιό με τον Ορφέα Αυγουστίδη και τον Άλκη Μπακογιάννη, ο οποίος παίζει τον "Γεράσιμο".
  • Η δεύτερη σεζόν της σειράς αναμένεται σύντομα, όπως δείχνει το νέο trailer.
  • Η Έλλη Τρίγγου έχει γεμάτο πρόγραμμα γυρισμάτων, αλλά βρίσκει χρόνο για συναυλίες και χαλάρωση στη φύση.
  • Η ηθοποιός απολαμβάνει ρομαντικές βόλτες και στιγμές ηρεμίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Έλλη Τρίγγου μοιράστηκε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ γεμάτο στιγμές τόσο από την προσωπική όσο κι από την επαγγελματική της ζωή.

Τα Φαντάσματα: Η «Μαρίνα» και ο «Χάρης» σε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο

Τα Φαντάσματα: Η «Μαρίνα» και ο «Χάρης» σε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο

Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β’ κύκλου - Οι πρώτες φωτογραφίες

Σε αυτές ξεχωρίζουν τα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της κωμικής σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα». Η γνωστή ηθοποιός ποζάρει με τον τηλεοπτικό της έτερο ήμισυ, Ορφέα Αυγουστίδη, αλλά και τον Άλκη Μπακογιάννη, στον οποίο εναποθέτει ένα τρυφερό φιλί. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει ένα από τα εννιά κατεργάρικα φαντάσματα στη σειρά και συγκεκριμένα τον «Γεράσιμο» τον «Ποιητή». 

Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα - Η ανάρτηση του Αυγουστίδη

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Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η «Μαρίνα» απαθανατίζει τους συμπρωταγωνιστές της, οι οποίοι προετοιμάζουν τα κείμενα για τη δεύτερη σεζόν, η οποία έρχεται σε λίγο καιρό στην οθόνη του Star, όπως προανήγγειλε το ξεκαρδιστικό trailer που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες.

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Το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται ιδιαίτερα κουραστικό για την Έλλη Τρίγγου. Μέσα στο χάος των γυρισμάτων, η ηθοποιός καταφέρνει να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν και την ανεώνουν.

 

Το φωτογραφικό άλμπουμ της Έλλης Τρίγγου

Έτσι, στον ελεύθερό της χρόνο, η ηθοποιός είτε πηγαίνει σε συναυλίες, είτε απολαμβάνει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης κι ηρεμίας στην αιώρα. Φυσικά από το πρόγραμμά της δεν λείπουν οι εξορμήσεις στη φύση, αλλά και οι ρομαντικές βόλτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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