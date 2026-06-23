Τα φαντάσματα επιστρέφουν- Τι θα δούμε στον Β' κύκλο

Είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμωδία "Τα Φαντάσματα" επιστρέφει στον Β' κύκλο στο Star με νέες ανατροπές.
  • Η Μαρίνα και ο Χάρης αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη συγκατοίκηση με φαντάσματα.
  • Νέες ρομαντικές ιστορίες και μυστικά από το παρελθόν θα αναστατώσουν το αρχοντικό των Παπαρρηγόπουλων.
  • Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική παραγωγή "Ghosts" και έχει διασκευαστεί από τον Λευτέρη Παπαπέτρου.
  • Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, με εννέα φαντάσματα να τους πλαισιώνουν.

Η κωμωδία, που αγαπήσατε, Tα Φαντάσματα επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων!

Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο!

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις! Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ – Η πιο απρόβλεπτη συγκατοίκηση είναι στο Star! Μείνετε συντονισμένοι για το πιο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας τηλεοπτικής σεζόν!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Τα φαντάσματα επιστρέφουν- Τι θα δούμε στον Β' κύκλο


Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.


Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τα φαντάσματα επιστρέφουν- Τι θα δούμε στον Β' κύκλο


Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.


Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

#TaFantasmata #StarChanneltv

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