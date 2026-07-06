Ξεκίνησε η μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία για την παράσταση ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ |ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη και μας καλεί να ανακαλύψουμε την απάντηση στο ερώτημα: Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας;

Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή της ανατρεπτικής κωμωδίας του Αριστοφάνη, μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Δέκα εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής, ένα ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει - ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.

Οι Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην εξουσία είναι μια κωμωδία –γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι». Ταυτόχρονα μέσα από τον σατιρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας. Να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

Η παράσταση είναι συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα. Η πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, δημιουργού της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη που εγγυάται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων.

Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση - διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη. Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.

Στο ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι: Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Απόδοση-Διασκευή| ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ - ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Μουσική | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κινησιολογική Επεξεργασία | ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

Κοστούμια | ΒΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βοηθός σκηνοθέτη | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Βοηθός μουσικού | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ

Βοηθός κινησιολόγου |ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΑΠΑΚΗ

Video ΘΩΜΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ

Make-up artist OLGA FALEICHYK

Hair Styling ΘΩΜΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Φωτογραφίες | ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ

Παραγωγή | 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ερμηνεύουν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ |ΙΝΤΡΑ ΚΕΪΝ

ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ |ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΗΤΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΩΖΗ|ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 17 €

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | irini.lagourou@gmail.com



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ 2026

6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΣ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΑΚΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΟΙ. ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΥΝΙΧΟΣ

27+28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ

30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ

