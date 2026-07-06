Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή Gala, πριν από περίπου 18 χρόνια

Μπορεί σήμερα η Ναταλία Γερμανού να μιλά σπάνια για την προσωπική της ζωή, όμως πριν από περίπου 18 χρόνια, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Gala του Star με τη Μαρία Σταματέρη, είχε ανοίξει την καρδιά της και είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον μοναδικό της γάμο, τις μεγάλες σχέσεις της, αλλά και τις προτάσεις γάμου που είχε δεχτεί.

Η Ναταλία Γερμανού καλεσμένη στην εκπομπή Gala

«Με τον Πέτρο είχαμε 5,5 χρόνια γάμου και 1 χρόνο σχέσης, 6,5 χρόνια συνολικά. Και με τον Θάνο, τον Καλλίρη, τόσο καιρό ήμασταν πάλι, 6 χρόνια. Κάτι γίνεται, παιδιά, στην 6ετία. Εγώ κάτι παθαίνω», είχε πει με χιούμορ η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί στον γάμο της με τον τραγουδιστή Πέτρο Ίμβριο, εξηγώντας πως ο χωρισμός τους δεν είχε να κάνει με την έλλειψη αγάπης, αλλά με τις διαφορετικές επιθυμίες τους για το μέλλον, ενώ είχε μιλήσει με θαυμασμό και κολακευτικά λόγια για τον μοναδικό άντρα που παντρεύτηκε, παρόλο που χώρισαν στην πορεία.

«Ήταν μια εποχή... είναι αυτά που λέγαμε πριν, περί ανωριμότητας και βλακώδους συμπεριφοράς… Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που είναι φτιαγμένος για να κάνει οικογένεια. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε μπαμπάς πρόσφατα, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχει αυτό το υπέροχο πλάσμα. Είναι ένας άνθρωπος που, πραγματικά σου λέω, είναι από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού άντρες, με κεφαλαίο Α, που γνώρισα στη ζωή μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ναταλία Γερμανού- Πέτρος Ίμβριος, το 2010. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2002/ NDP

Στην ερώτηση δε, αν τον είχε ερωτευτεί πάρα πολύ, η ίδια είχε εξομολογηθεί: «Μέχρι θανάτου». Στη συνέχεια, είχε εξηγήσει και τους λόγους που το ζευγάρι οδηγήθηκε στο διαζύγιο.

«Ο Πέτρος ήθελε να κάνει οικογένεια, ήθελε να κάνει παιδιά. Εγώ δεν ήθελα. Σκεφτόμουν ότι δεν έχω το δικαίωμα να του στερήσω τη χαρά του να γίνει πατέρας, όπως κι εκείνος δεν είχε το δικαίωμα να με πιέσει να κάνω παιδί αν δεν το ήθελα», είχε εξομολογηθεί.

Ναταλία Γερμανού: H αποκάλυψη για τις τρεις προτάσεις γάμου που είχε δεχτεί

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις που ξεχώρισαν σε εκείνη τη συνέντευξη ήταν για τις προτάσεις γάμου που είχε δεχτεί. Η Ναταλία Γερμανού είχε παραδεχτεί ότι συνολικά της έχουν γίνει τρεις προτάσεις γάμου, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα πρόσωπα που της τις έκαναν.

«Έχω δεχτεί τρεις προτάσεις γάμου μέχρι τώρα. Τη μία τη δέχτηκα και παντρεύτηκα. Δε θέλω να πω για τις άλλες, γιατί θεωρώ πολύ άκομψο για μια γυναίκα να λέει "ο τάδε μου ζήτησε να τον παντρευτώ κι εγώ αρνήθηκα"», είχε σχολιάσει.

Η δημόσια συγγνώμη στον Πέτρο Ίμβριο και τον Αλέξανδρο Παρθένη

Η Ναταλία Γερμανού δεν είχε διστάσει να κάνει και τη δική της αυτοκριτική, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από δύο σημαντικούς άντρες της ζωής της.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον Πέτρο. Γιατί αποδείχτηκα λίγο αχάριστη, τελικά. Μου έδωσε πάρα πολλά και πήρε πολύ λιγότερα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Παρθένη, λέγοντας: «Και στον Αλέξανδρο συγγνώμη. Γιατί υπήρξα λίγο κ@λόπαιδο κάποιες φορές και δεν του άξιζε, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί».

Ναταλία Γερμανού- Αλέξανδρος Παρθένης, το 2011. Η σχέση τους κράτησε περίπου τρία χρόνια και τελείωσε το 2006/ NDP

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχε εξηγήσει γιατί εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τους πρώην συντρόφους της, τονίζοντας πως αποτελούν κομμάτι της ζωής της.

«Πέρασα 12 χρόνια από τη ζωή μου, έξι με τον Θάνο Καλλίρη και έξι με τον Πέτρο Ίμβριο. Πώς θα μπορούσα να μη μιλάω στο τηλέφωνο με αυτούς τους ανθρώπους; Πώς μπορώ να μη νοιάζομαι για το αν ο Θάνος είναι καλά, αν η γυναίκα του είναι καλά, αν τα παιδιά του είναι καλά, αν ο Πέτρος είναι καλά;... Γιατί είναι οικογένειά μου πια ο Πέτρος. Και ο Θάνος», είχε εξομολογηθεί.

Όσο για την εικόνα που υπήρχε ότι προτιμά νεότερους άντρες, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει πως πρόκειται περισσότερο για έναν μύθο που δημιουργήθηκε με τα χρόνια.

«Δε μου αρέσουν οι μικρότεροι άντρες. Έτυχε δύο σχέσεις στη ζωή μου να είναι με ανθρώπους μικρότερους από μένα και μετά μου χρέωσαν άλλους δεκατρείς που δεν ίσχυαν ποτέ», είχε απαντήσει χαρακτηριστικά.