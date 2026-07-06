Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη!», έγραψε η υπερήφανη μαμά

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Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση
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Στιγμιότυπο από την αποφοίτηση της Βαλέριας Λάτσιου

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Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της έζησε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς η  κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, αποφοίτησε από το σχολείο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της.

Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα

Η «ωραία Ελένη» δε θα μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την τελετή αποφοίτησης.

Η Βαλέρια Λάτσιου σε παιδική ηλικία

Η Βαλέρια Λάτσιου σε παιδική ηλικία

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram, η Βαλέρια ποζάρει χαμογελαστή φορώντας το επίσημο φόρεμά της και το χαρακτηριστικό κασκόλ της αποφοίτησης, ενώ σε μία ακόμη φωτογραφία τη βλέπουμε αγκαλιά με τη μητέρα της και τις αδελφές της, σε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο.

Η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε και η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της

Η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε και η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας δημόσια την υπερηφάνειά της για την κόρη της.

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά. #περηφανημανουλα».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και followers, οι οποίοι έσπευσαν να συγχαρούν τη Βαλέρια για την αποφοίτησή της και να ευχηθούν καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά της.

Η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε και η Ελένη Μενεγάκη είναι υπερήφανη μαμά

Η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε και η Ελένη Μενεγάκη είναι υπερήφανη μαμά
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