Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα

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Στο κέντρο της Αθήνας με casual chic outfit η Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφίες NDP

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Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον σύζυγό της και την κόρη τους, Μαρίνα.

Η γνωστή παρουσιάστρια επέλεξε για τις αρχές τους καλοκαιριού, μία απόδραση στο μαγευτικό Αμάλφι της Ιταλίας, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Μεσογείου. Στην πορεία επέλεξαν άλλον ένα μαγευτικό προορισμό, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Amalfi coast, την πολύβουη Νάπολη.

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Η Ελένη φωτογραφήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης τόσο με την κόρη της, όσο και με τον Ματέο Παντζόπουλο αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Μάλιστα, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, φαίνεται η ίδια να του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.

Δες την ανάρτησή της και τις φωτογραφίες από την Ιταλία:

 

Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα

Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα

Ελένη Μενεγάκη: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλική Ριβιέρα

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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