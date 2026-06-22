Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Με καλοκαιρινή διάθεση, ξεφυλλίζει τις πιο αγαπημένες της αναμνήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 20:50 Λένα Παπαληγούρα: «Καλούσε ο κόσμος στο θέατρο για να με συλλυπηθεί»
22.06.26 , 20:26 Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
22.06.26 , 20:19 Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood
22.06.26 , 20:05 Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια
22.06.26 , 20:02 Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας
22.06.26 , 19:48 Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου
22.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!
22.06.26 , 19:18 Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου
22.06.26 , 19:08 Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει συναυλίες λόγω θέματος υγείας - Το δημόσιο μήνυμα
22.06.26 , 18:59 Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
22.06.26 , 18:58 Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν είναι δολοφόνος ο άντρας μου, είναι πλεκτάνη»
22.06.26 , 18:30 Κατσούλης: Το προσβλητικό μήνυμα που δέχτηκε για τον νεογέννητο γιο τoυ
22.06.26 , 18:25 Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers
22.06.26 , 18:11 Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
22.06.26 , 18:05 Ο Σταυρίδης θέλει να γίνει ο πρώτος συλλέκτης κουπάτ για μπισκότα στο Cash
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Πρόσφατες φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη από τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφίες NDP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τα καλοκαιρινά της ταξίδια στο Instagram.
  • Αγαπημένοι προορισμοί της είναι η Άνδρος και οι Μαλδίβες, όπου περνά οικογενειακά μέρος των διακοπών της.
  • Η Άνδρος είναι γνωστή για την ομορφιά της και οι Μαλδίβες για την εξωτική τους γαλήνη.
  • Απέχει από την τηλεόραση τα τελευταία δύο χρόνια, εκμεταλλευόμενη τον ελεύθερο χρόνο της για ταξίδια.
  • Ταξιδεύει συχνά με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και μοιράζεται τις εμπειρίες της στα social media.

Οι αγαπημένοι της καλοκαιρινοί προορισμοί βρέθηκαν στο επίκεντρο της νέας της ανάρτησης της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με φούξια φόρεμα, κρατώντας δύο travel albums.

Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Μέσα από τη φωτογραφία, αναδεικνύει την Άνδρο και τις Μαλδίβες ως τα μέρη που ξεχωρίζει για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της. Στην εικόνα, η Ελένη Μενεγάκη κρατά το μπλε λεύκωμα της Άνδρου με φάρο στο εξώφυλλο και τον υπότιτλο «Πράσινο, νερά και αρχοντιά». Όπως είναι γνωστό, η Άνδρος αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο αγαπημένους της προορισμούς, όπου περνά οικογενειακά μέρος των διακοπών της.

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στο αυτοκίνητο ακούγοντας την αγαπημένη της μουσική

Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Δίπλα του βρίσκεται το τιρκουάζ λεύκωμα των Μαλδίβων, με εξώφυλλο που απεικονίζει water villa και τον υπότιτλο «Απόλυτη εξωτική γαλήνη». Πρόκειται για έναν προορισμό που η «βασίλισσα» της TV αγαπάει για χαλάρωση, λευκές παραλίες και ιδιωτικότητα. Μάλιστα, είχε επισκεφθεί τις Μαλδίβες το Πάσχα του 2025 μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο

Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Απέχοντας τα τελευταία δύο χρόνια από την τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη διανύει μια περίοδο της ζωής της όπου τα ταξίδια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η αποχή της από τις καθημερινές τηλεοπτικές υποχρεώσεις της έχει χαρίσει τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσει τον κόσμο. Παρέα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την οικογένειά της, διοργανώνει συχνά αποδράσεις που συνδυάζουν την κοσμοπολίτικη αύρα, την ιστορική αναζήτηση αλλά και την απόλυτη επαφή με τη φύση, μοιράζοντας μάλιστα πολλές από αυτές τις στιγμές με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάκης Παντζόπουλος κι η Ελένη Μενεγάκη πρόσφατα επισκέφτηκαν τη Σεβίλλη της Ισπανίας

Ο Μάκης Παντζόπουλος κι η Ελένη Μενεγάκη πρόσφατα επισκέφτηκαν τη Σεβίλλη της Ισπανίας /Φωτογραφία Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top