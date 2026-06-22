Οι αγαπημένοι της καλοκαιρινοί προορισμοί βρέθηκαν στο επίκεντρο της νέας της ανάρτησης της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με φούξια φόρεμα, κρατώντας δύο travel albums.

Μέσα από τη φωτογραφία, αναδεικνύει την Άνδρο και τις Μαλδίβες ως τα μέρη που ξεχωρίζει για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της. Στην εικόνα, η Ελένη Μενεγάκη κρατά το μπλε λεύκωμα της Άνδρου με φάρο στο εξώφυλλο και τον υπότιτλο «Πράσινο, νερά και αρχοντιά». Όπως είναι γνωστό, η Άνδρος αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο αγαπημένους της προορισμούς, όπου περνά οικογενειακά μέρος των διακοπών της.

Δίπλα του βρίσκεται το τιρκουάζ λεύκωμα των Μαλδίβων, με εξώφυλλο που απεικονίζει water villa και τον υπότιτλο «Απόλυτη εξωτική γαλήνη». Πρόκειται για έναν προορισμό που η «βασίλισσα» της TV αγαπάει για χαλάρωση, λευκές παραλίες και ιδιωτικότητα. Μάλιστα, είχε επισκεφθεί τις Μαλδίβες το Πάσχα του 2025 μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Απέχοντας τα τελευταία δύο χρόνια από την τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη διανύει μια περίοδο της ζωής της όπου τα ταξίδια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η αποχή της από τις καθημερινές τηλεοπτικές υποχρεώσεις της έχει χαρίσει τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσει τον κόσμο. Παρέα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την οικογένειά της, διοργανώνει συχνά αποδράσεις που συνδυάζουν την κοσμοπολίτικη αύρα, την ιστορική αναζήτηση αλλά και την απόλυτη επαφή με τη φύση, μοιράζοντας μάλιστα πολλές από αυτές τις στιγμές με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάκης Παντζόπουλος κι η Ελένη Μενεγάκη πρόσφατα επισκέφτηκαν τη Σεβίλλη της Ισπανίας /Φωτογραφία Instagram