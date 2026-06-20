Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στο αυτοκίνητο ακούγοντας την αγαπημένη της μουσική

«Απλά απολαμβάνω τη διαδρομή εγώ και η μουσική μου», έγραψε

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Στο κέντρο της Αθήνας με casual chic outfit η Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφίες NDP

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Η Ελένη Μενεγάκη απέχει συνειδητά από την τηλεόραση, χωρίς κανείς να είναι σε θέση να γνωρίζει αν η απόφασή της είναι οριστική ή αν απλώς κάνει ένα διάλειμμα.

Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού

Σε αυτό το διάστημα, η παρουσιάστρια απολαμβάνει τη ζωή της δίπλα στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και στα παιδιά της. Η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό της φαίνεται από την απήχηση που έχει η «ωραία Ελένη» στο Instagram, όπου μετρά περισσότερους από 1,3 εκατ. followers.

Η Ελένη Μενεγάκη εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, όπως αποδεικνύουν τα εκατοντάδες σχόλια και likes κάτω από τις αναρτήσεις της.

Με τον καιρό απόλυτο σύμμαχο, η «βασίλισσα» της ελληνικής TV αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο, ακούγοντας στη διαπασών την αγαπημένη της μουσική.

Ανεβάζοντας δύο στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει μέσα στο αμάξι της, η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά: «Απλά απολαμβάνω τη διαδρομή, εγώ και η μουσική μου», αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική της συνήθεια, που λειτουργεί για εκείνη ως αποθεραπεία.

 

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Η Ελένη Μενεγάκη λατρεύει τις αποδράσεις, τις οποίες βλέπει ως μια ευκαιρία να χαλαρώσει μακριά από τον θόρυβο και το καυσαέριο της Αθήνας. Ανάλογα με την εποχή, επιλέγει μαγευτικούς προορισμούς με θέα τη θάλασσα ή το βουνό. Πρόσφατα έκανε μια κοντινή εξόρμηση στο Σούνιο μαζί με τον σύζυγό της.

Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο

Οι δυο τους ανυπομονούν και φέτος να βρεθούν στην Άνδρο, το νησί όπου περνούν τα πιο ωραία καλοκαίρια τους και εκεί όπου ο Μάκης Παντζόπουλος διατηρεί την ξενοδοχειακή του μονάδα στα Άχλα.

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