Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το καλοκαίρι τους στην Πάρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Μαζί με τις κόρες τους χαλαρώνουν στο αγαπημένο τους νησί!

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Η Χριστίνα Μπόμπα απαθανατίζει τις κόρες της να παίζουν στην παραλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης περνούν το καλοκαίρι τους στην Πάρο με τις δίδυμες κόρες τους.
  • Η Μπόμπα μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές τους, περιλαμβάνοντας βουτιές και οικογενειακές βόλτες.
  • Γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της στην Πάρο με πάρτι, ενώ ο Τανιμανίδης της έστειλε ανθοδέσμη και τούρτα.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και έχει δύο κόρες, που πρόσφατα γιόρτασαν τα 5α τους γενέθλια.

Το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει -και φέτος- στην Πάρο, μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. 

Ο λόγος για τη Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο το κυκλαδίτικο νησί, για να περάσουν μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής τους μοιράζονται στιγμές από τις παραλίες και τα μέρη που κάνει βόλτες με τις μικρές Αριάνα και Φιλίππα. 

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η influencer ανήρτησε νέες φωτογραφίες από την ξέγνοιαστη καθημερινότητά της στο νησί, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, αλλά και οικογενειακές βόλτες στα γραφικά σοκάκια, που αποτελούν πόλο έλξης για εγχώριους και ξένους επισκέπτες.

 

Η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της στην Πάρο, όπου διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι με τις φίλες της. Ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης, αν και έλειπε για επαγγελματικούς λόγους, της έστειλε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη και μια τούρτα για να της ευχηθεί. Λίγες μέρες αργότερα, πήγε και εκείνος στο νησί.

Τανιμανίδης σε Μπόμπα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια»

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια που απασχολούν τη δημοσιότητα από την αρχή της σχέσης τους.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσαν στις κόρες τους

Οι δυο τους παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 στη Σίφνο, ενώ τον Ιούνιο του 2021 γράφτηκε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της κοινής τους ζωής, με τον ερχομό των κοριτσιών τους, της Αριάνας και της Φιλίππας, που πρόσφατα γιόρτασαν τα 5α τους γενέθλια.

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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