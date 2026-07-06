Το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει -και φέτος- στην Πάρο, μαζί με τις δίδυμες κόρες τους.

Ο λόγος για τη Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο το κυκλαδίτικο νησί, για να περάσουν μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής τους μοιράζονται στιγμές από τις παραλίες και τα μέρη που κάνει βόλτες με τις μικρές Αριάνα και Φιλίππα.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η influencer ανήρτησε νέες φωτογραφίες από την ξέγνοιαστη καθημερινότητά της στο νησί, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, αλλά και οικογενειακές βόλτες στα γραφικά σοκάκια, που αποτελούν πόλο έλξης για εγχώριους και ξένους επισκέπτες.

Η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της στην Πάρο, όπου διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι με τις φίλες της. Ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης, αν και έλειπε για επαγγελματικούς λόγους, της έστειλε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη και μια τούρτα για να της ευχηθεί. Λίγες μέρες αργότερα, πήγε και εκείνος στο νησί.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια που απασχολούν τη δημοσιότητα από την αρχή της σχέσης τους.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 στη Σίφνο, ενώ τον Ιούνιο του 2021 γράφτηκε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της κοινής τους ζωής, με τον ερχομό των κοριτσιών τους, της Αριάνας και της Φιλίππας, που πρόσφατα γιόρτασαν τα 5α τους γενέθλια.