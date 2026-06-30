Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον Σάκη Τανιμανίδη και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο παρουσιαστής δεν θα μπορούσε να αφήσει την ημέρα να περάσει χωρίς μια δημόσια αφιέρωση στη σύζυγό του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία και συνόδευσε την ανάρτηση με λόγια γεμάτα αγάπη, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό της κοινής τους πορείας.

«Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Τανιμανίδης.

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν άφησε ασχολίαστη τη δημόσια εξομολόγηση του συζύγου της και απάντησε κάτω από την ανάρτηση: «Σ' αγαπώ! Για πάντα μαζί», συνοδεύοντας το μήνυμά της με καρδιές.

Παρά το γεγονός ότι φέτος πέρασαν τα γενέθλιά της σε διαφορετικά μέρη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, το αγαπημένο ζευγάρι απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει. Άλλωστε, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα δεν κρύβουν ποτέ την αγάπη και την αμοιβαία στήριξή τους, είτε μέσα από τις κοινές τους εμφανίσεις είτε μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media.

Η δημόσια ανταλλαγή ευχών συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στη Χριστίνα Μπόμπα για τα γενέθλιά της.