Με ένα φαντασμαγορικό πάρτι, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασαν τα 5α γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Συγγενείς, φίλοι κι αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με μοναδικά σκηνικά, πολύχρωμα μπαλόνια, θεματικά παιχνίδια και δραστηριότητες που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μικρών καλεσμένων.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Γενέθλια για τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα

Η πιο ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή ήταν όταν το πλήθος τραγούδησε το «Χρόνια Πολλά», προκειμένου οι δίδυμες να σβήσουν δύο εντυπωσιακές και όμοιες μεταξύ τους διώροφες τούρτες με θέμα την πριγκίπισσα Ραπουνζέλ!

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Instagram πήρε «φωτιά», με τους παρευρισκόμενους να μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από την όμορφη γιορτή.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αντάλλαξαν όρκους αγάπης το 2018 στη Σίφνο και, τρία χρόνια αργότερα, το 2021, απέκτησαν τις δίδυμες κόρες τους, οι οποίες έγιναν το επίκεντρο του κόσμου τους.

Όλα αυτά τα χρόνια, το ζευγάρι έχει καταφέρει να συνδυάσει προσωπική κι επαγγελματική επιτυχία, έχοντας βρει τις κατάλληλες ισορροπίες ανάμεσα στους δύο τομείς.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με τις κόρες τους στην παραλία

Παρά το απαιτητικό τους πρόγραμμα, παραμένουν πολύ ερωτευμένοι κι απολύτως προσηλωμένοι στο μεγάλωμα της Αριάνας και της Φιλίππας.

Αμφότεροι έχουν έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανεβάζουν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους ως γονείς. Άλλωστε, το μεγαλύτερο επίτευγμα για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα, πέρα από την αγάπη τους, είναι η υπέροχη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.