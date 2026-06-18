Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε στα Mad VMA και, μεταξύ άλλων, μίλησε με τρυφερότητα για την καθημερινότητά της ως μαμά των δίδυμων κοριτσιών της, αποκαλύπτοντας μικρές αλλά ξεχωριστές στιγμές από τη ζωή στο σπίτι.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν έκρυψε τη χαρά της για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Σάκη Τανιμανίδη, δηλώνοντας: «Είναι τρέλα τα κοριτσάκια. Μεγαλώνουμε δύο υγιή και δυνατά κορίτσια και είμαι πολύ χαρούμενη».

Όπως αποκάλυψε, οι μικρές έχουν ήδη δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στη μόδα και την ομορφιά, παρακολουθώντας με ενθουσιασμό τη μαμά τους όταν ετοιμάζεται για κάποια δημόσια εμφάνιση.

«Τους αρέσει πάρα πολύ και το makeup. Κοιτάνε όταν βάφομαι, κάποιες φορές με βάφουν κιόλας. Συνέχεια είναι στη ντουλάπα μου και ψάχνουν τα ρούχα και τα παπούτσια μου, κάνοντας τα δικά τους», είπε γελώντας.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, οι μικρές έχουν πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις όταν πρόκειται για fashion επιλογές. «Αν δεν έχει glitter, στρας, ασήμια ή χρυσάφια, δεν τους νοιάζει καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε και για τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, αποκαλύπτοντας πως ο σύζυγός της όχι μόνο δεν κάνει παρατηρήσεις για τις εμφανίσεις της, αλλά τη στηρίζει απόλυτα.

«Του λέω καμιά φορά "μήπως είναι πολύ κοντό;" και μου απαντάει "όχι, είναι τέλειο"», είπε, δείχνοντας πως ο παρουσιαστής είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Όσο για το αν νιώθει περήφανος όταν τη βλέπει εντυπωσιακή στις δημόσιες εμφανίσεις της; Η ίδια απάντησε με χαμόγελο: «Μάλλον!».

Η Χριστίνα Μπόμπα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη δημόσια εικόνα της, η οικογένεια και οι κόρες της παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της.

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