Η αντίδραση του Τανιμανίδη στις sexy εμφανίσεις της Μπόμπα

Το μυστικό της σχέσης τους μέσα από μία ατάκα

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Η Χριστίνα Μπόμπα στο Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δίδυμων κοριτσιών στα Mad VMA.
  • Εκφράζει χαρά για την οικογένεια που έχει με τον Σάκη Τανιμανίδη, μεγαλώνοντας υγιή και δυνατά κορίτσια.
  • Οι κόρες της δείχνουν ενδιαφέρον για τη μόδα και το makeup, συμμετέχοντας στις εμφανίσεις της.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης τη στηρίζει πλήρως στις fashion επιλογές της, χωρίς να κάνει παρατηρήσεις.
  • Η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Χριστίνας Μπόμπα, παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε στα Mad VMA και, μεταξύ άλλων, μίλησε με τρυφερότητα για την καθημερινότητά της ως μαμά των δίδυμων κοριτσιών της, αποκαλύπτοντας μικρές αλλά ξεχωριστές στιγμές από τη ζωή στο σπίτι.

MAD VMA 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν έκρυψε τη χαρά της για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Σάκη Τανιμανίδη, δηλώνοντας: «Είναι τρέλα τα κοριτσάκια. Μεγαλώνουμε δύο υγιή και δυνατά κορίτσια και είμαι πολύ χαρούμενη».

Η αποκάλυψη της Χριστίνας Μπόμπα για τον Σάκη Τανιμανίδη στα Mad VMA

Όπως αποκάλυψε, οι μικρές έχουν ήδη δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στη μόδα και την ομορφιά, παρακολουθώντας με ενθουσιασμό τη μαμά τους όταν ετοιμάζεται για κάποια δημόσια εμφάνιση.

«Τους αρέσει πάρα πολύ και το makeup. Κοιτάνε όταν βάφομαι, κάποιες φορές με βάφουν κιόλας. Συνέχεια είναι στη ντουλάπα μου και ψάχνουν τα ρούχα και τα παπούτσια μου, κάνοντας τα δικά τους», είπε γελώντας.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, οι μικρές έχουν πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις όταν πρόκειται για fashion επιλογές. «Αν δεν έχει glitter, στρας, ασήμια ή χρυσάφια, δεν τους νοιάζει καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί!

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε και για τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, αποκαλύπτοντας πως ο σύζυγός της όχι μόνο δεν κάνει παρατηρήσεις για τις εμφανίσεις της, αλλά τη στηρίζει απόλυτα.

Η αντίδραση του Τανιμανίδη στις sexy εμφανίσεις της Μπόμπα

«Του λέω καμιά φορά "μήπως είναι πολύ κοντό;" και μου απαντάει "όχι, είναι τέλειο"», είπε, δείχνοντας πως ο παρουσιαστής είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Όσο για το αν νιώθει περήφανος όταν τη βλέπει εντυπωσιακή στις δημόσιες εμφανίσεις της; Η ίδια απάντησε με χαμόγελο: «Μάλλον!».

Η αντίδραση του Τανιμανίδη στις sexy εμφανίσεις της Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη δημόσια εικόνα της, η οικογένεια και οι κόρες της παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της.

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