Για 23η χρονιά τα MAD VMA επέστρεψαν και η Χριστίνα Μπόμπα που θα παρουσιάσει μια ειδική, "wellness" εκδοχή των Mad News, έκανε την εμφάνισή της φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο φόρεμα.

To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου