Για 23η χρονιά τα MAD VMA επέστρεψαν και η Χριστίνα Μπόμπα που θα παρουσιάσει μια ειδική, "wellness" εκδοχή των Mad News, έκανε την εμφάνισή της φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο φόρεμα.
To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου.
Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη
Κάμερα: Άμπερ ΝτόκουΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.