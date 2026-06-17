Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, σήμερα (17/6) στις 19:30 πραγματοποιήθηκαν τα MAD VMA 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Ο αγαπημένος μουσικός θεσμός επέστρεψε για 23η χρονιά με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά.

Και φέτος, αγαπημένοι καλλιτέχνες, influencers και παρουσιαστές εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, τραβώντας πάνω τους όλα τα φλας.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλές εντυπωσιακές παρουσίες, οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους στο red carpet των φετινών βραβείων. Ανάμεσά τους βρέθηκαν celebrities που στηρίζουν διαχρονικά τον μουσικό θεσμό, αλλά και νέα πρόσωπα, όπως είναι η Τζένη Κατσίγιαννη.

Στο Tae Kwon Do, για να παρακολουθήσουν τα Mad Video Music Awards τόσο από τη θέση του θεατή όσο και του συμμετέχοντα, βρέθηκαν οι: Χριστίνα Μπόμπα, Ρία Ελληνίδου, Κόνι Μεταξά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Ανδρομάχη κ.ά.

Χριστίνα Μπόμπα

Κόνι Μεταξά

Φάνης Λαμπρόπουλος

Αιμιλία Βόντος

Ρία Ελληνίδου

Ραμόνα Βλαντή

Ειρήνη Κολιδά

Ανδρομάχη

Τζένη Κατσίγιαννη

Βρισηίδα Ανδριώτου

Μαρίνα Σπανού

Antigoni Buxton