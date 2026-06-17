MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο red carpet!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα MAD VMA 2026 πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 17/6, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.
  • Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς, για 23η χρονιά.
  • Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, influencers και παρουσιαστές.
  • Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Τζένη Κατσίγιαννη και άλλοι γνωστοί όπως η Χριστίνα Μπόμπα και η Ρία Ελληνίδου.
  • Οι celebrities έδωσαν το στίγμα τους στο red carpet των φετινών βραβείων.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, σήμερα (17/6) στις 19:30 πραγματοποιήθηκαν τα MAD VMA 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Ο αγαπημένος μουσικός θεσμός επέστρεψε για 23η χρονιά με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά.

Και φέτος, αγαπημένοι καλλιτέχνες, influencers και παρουσιαστές εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, τραβώντας πάνω τους όλα τα φλας. 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλές εντυπωσιακές παρουσίες, οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους στο red carpet των φετινών βραβείων. Ανάμεσά τους βρέθηκαν celebrities που στηρίζουν διαχρονικά τον μουσικό θεσμό, αλλά και νέα πρόσωπα, όπως είναι η Τζένη Κατσίγιαννη. 

Στο Tae Kwon Do, για να παρακολουθήσουν τα Mad Video Music Awards τόσο από τη θέση του θεατή όσο και του συμμετέχοντα, βρέθηκαν οι: Χριστίνα Μπόμπα, Ρία Ελληνίδου, Κόνι Μεταξά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Ανδρομάχη κ.ά. 

Χριστίνα Μπόμπα 

Χριστίνα Μπόμπα

Κόνι Μεταξά

Κόνι Μεταξά

Φάνης Λαμπρόπουλος

Φάνης Λαμπρόπουλος

Αιμιλία Βόντος 

Αιμιλία Βόντος 

 Ρία Ελληνίδου

Ρία Ελληνίδου

Ραμόνα Βλαντή 

Ραμόνα Βλαντή 

Ειρήνη Κολιδά 

Ειρήνη Κολιδά

Ανδρομάχη

Ανδρομάχη 

Τζένη Κατσίγιαννη

Τζένη Κατσίγιαννη 

Βρισηίδα Ανδριώτου 

Βρισηίδα Ανδριώτου 

Μαρίνα Σπανού 

Μαρίνα Σπανού

Antigoni Buxton 

Antigoni Buxton 

 

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
MAD VMA
 |
MAD VMA 2026
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