Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Όφενμπουργκ - Δύο νεκροί

Η ταυτότητα των δύο ατόμων παραμένει άγνωστη

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06.07.26 , 12:06 Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Όφενμπουργκ - Δύο νεκροί
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Markus Schreiber) - αρχείου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας το πρωί της Δευτέρας (6/7).
  • Η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για πολλαπλούς πυροβολισμούς και βρήκε τα θύματα στην είσοδο συγκροτήματος κατοικιών.
  • Η γυναίκα εξέπνευσε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες διάσωσης.
  • Ένα πυροβόλο όπλο βρέθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος, με έρευνες σε εξέλιξη.
  • Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (6/7) στη Γερμανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Όφενμπουργκ, η οποία βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αστυνομικών αρχών.

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Η γερμανική αστυνομία έλαβε κατεπείγουσα ειδοποίηση λίγο μετά τις 09:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος), καθώς πολίτες ανέφεραν ότι ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, και συγκεκριμένα στην οδό Χέντελστράσε, ήρθαν αντιμέτωπες με ένα μακάβριο θέαμα στην είσοδο ενός συγκροτήματος κατοικιών. Εκεί εντοπίστηκε ένας άνδρας ήδη νεκρός, καθώς και μια γυναίκα η οποία έφερε βαρύτατα τραύματα. Παρά τις άμεσες προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών από τους αστυνομικούς, τους διασώστες και τον γιατρό της κινητής μονάδας, η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε λίγο αργότερα, αφότου διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μακελειό, καθώς και η ταυτότητα των δύο θυμάτων παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της αστυνομίας στη γερμανική εφημερίδα BILD, ένα πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο η βαλλιστική και εγκληματολογική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί η σύνδεσή του με το συμβάν.

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Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες. Πάντως, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο αιματηρό επεισόδιο εμπλέκονται αποκλειστικά και μόνο τα δύο νεκρά πρόσωπα, χωρίς την παρουσία κάποιου ασύλληπτου δράστη που να διαφεύγει.

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