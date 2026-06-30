Γερμανία: Είχε διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης του και σκότωσε 6 άτομα

Πολύνεκρη επίθεση σε κέντρο φροντίδας ανηλίκων από 45χρονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαμάχη για την επιμέλεια κόρης οδήγησε σε επίθεση στο Στάντε, Γερμανίας, με έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.
  • Ο δράστης, 45χρονος Τούρκος πολίτης, είχε ραντεβού στο κέντρο πρόνοιας για την τριών μηνών κόρη του.
  • Η κόρη του είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς του πατέρα.
  • Οι τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν υπάλληλοι της δομής και της υπηρεσίας πρόνοιας.
  • Ο δράστης συνελήφθη προσπαθώντας να διαφύγει με αυτοκίνητο, η αστυνομία ερευνά τη σχέση του με εγκληματική οικογένεια.

Η ενδοοικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού εκτιμάται ότι ήταν το κίνητρο της επίθεσης εναντίον υπαλλήλων δομής πρόνοιας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στην οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα και τραυματίστηκαν άλλα τρία. 

Γερμανία: Έξι νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Λίνεμπουργκ Κάτριν Σβολ, ο 45χρονος άνδρας που συνελήφθη, Τούρκος πολίτης γεννημένος στη Γερμανία, είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο φροντίδας ανηλίκων με ομάδα υπαλλήλων, με αντικείμενο την επιμέλεια της τριών μηνών κόρης του. Σύμφωνα με πηγές των δημόσιων δικτύων NDR και WDR, ο πατέρας είχε θεωρηθεί ότι παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς και η κόρη του είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια.

Το παιδί είχε κατόπιν τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μητέρα του, όχι όμως και στο οικογενειακό σπίτι στο Ανόβερο, αλλά στη δομή φιλοξενίας του Στάντε. Κατά την επίθεση δεν τραυματίστηκαν ούτε η μητέρα ούτε η κόρη, αλλά σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς υπάλληλοι της δομής και της αρμόδιας υπηρεσίας. Το παιδί φιλοξενείται τώρα στο γραφείο πρόνοιας, ενώ η 34χρονη μητέρα του τελεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από την αστυνομία. 

Πυροβολισμοί στη Γερμανία

Στιγμιότυπα από το σημείο της επίθεσης / Φωτογραφίες AP (NWM-TV)

Πυροβολισμοί με 6 νεκρούς στη Γερμανία

Το χρονικό της πολύνεκρης επίθεσης στο Στάντε της Γερμανίας

Σύμφωνα με την κυρία Σβολ, το μεσημέρι η αστυνομία δέχθηκε ταυτόχρονα πολλές κλήσεις και, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, αντιμετώπισαν μια «φριχτή σκηνή». Τέσσερα άτομα ήταν ήδη νεκρά, ένα άτομο πέθανε έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το έκτο θύμα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.  

Οι τέσσερις γυναίκες και οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν υπάλληλοι είτε της δομής είτε του γραφείου πρόνοιας. Η αρχηγός της αστυνομίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. 

 

 

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε «πολύ στενή σχέση με την οικογένεια του συλληφθέντος», αλλά πολύ γρήγορα το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία και οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν επιτόπου και ανακρίνονται.

 

 

Ο άνδρας εκτιμάται ότι είναι μέλος μεγάλης οικογενειακής συμμορίας στο Ανόβερο.

Η αστυνομία καλεί μάλιστα όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση ή για τα άτομα που εμπλέκονται, να επικοινωνήσει με τις αρχές. 

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