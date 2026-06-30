Η ενδοοικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού εκτιμάται ότι ήταν το κίνητρο της επίθεσης εναντίον υπαλλήλων δομής πρόνοιας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στην οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα και τραυματίστηκαν άλλα τρία.

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Λίνεμπουργκ Κάτριν Σβολ, ο 45χρονος άνδρας που συνελήφθη, Τούρκος πολίτης γεννημένος στη Γερμανία, είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο φροντίδας ανηλίκων με ομάδα υπαλλήλων, με αντικείμενο την επιμέλεια της τριών μηνών κόρης του. Σύμφωνα με πηγές των δημόσιων δικτύων NDR και WDR, ο πατέρας είχε θεωρηθεί ότι παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς και η κόρη του είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια.

Το παιδί είχε κατόπιν τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μητέρα του, όχι όμως και στο οικογενειακό σπίτι στο Ανόβερο, αλλά στη δομή φιλοξενίας του Στάντε. Κατά την επίθεση δεν τραυματίστηκαν ούτε η μητέρα ούτε η κόρη, αλλά σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς υπάλληλοι της δομής και της αρμόδιας υπηρεσίας. Το παιδί φιλοξενείται τώρα στο γραφείο πρόνοιας, ενώ η 34χρονη μητέρα του τελεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από την αστυνομία.

Στιγμιότυπα από το σημείο της επίθεσης / Φωτογραφίες AP (NWM-TV)

Το χρονικό της πολύνεκρης επίθεσης στο Στάντε της Γερμανίας

Σύμφωνα με την κυρία Σβολ, το μεσημέρι η αστυνομία δέχθηκε ταυτόχρονα πολλές κλήσεις και, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, αντιμετώπισαν μια «φριχτή σκηνή». Τέσσερα άτομα ήταν ήδη νεκρά, ένα άτομο πέθανε έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το έκτο θύμα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι τέσσερις γυναίκες και οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν υπάλληλοι είτε της δομής είτε του γραφείου πρόνοιας. Η αρχηγός της αστυνομίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Festnahme des Täters von Stade!



Der Täter von Stade wurde auf der Flucht von der Polizei durch Schüsse in die Reifen gestoppt - hier die Festnahme.



Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein Mercedes-AMG GLE 43 Coupé (Baureihe C292). pic.twitter.com/0UYhtrJy3t — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 29, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε «πολύ στενή σχέση με την οικογένεια του συλληφθέντος», αλλά πολύ γρήγορα το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία και οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν επιτόπου και ανακρίνονται.

Stade. Der sechsfache Mörder ist ein polizeibekannter Türke (45), der bereits die deutsche Staatsangehörigkeit erhielt.pic.twitter.com/BHrVIFD6zyhttps://t.co/4x9OeKd2WW https://t.co/d6UzYMhpyg — loop23 (@realityloop23) June 29, 2026

Ο άνδρας εκτιμάται ότι είναι μέλος μεγάλης οικογενειακής συμμορίας στο Ανόβερο.

Η αστυνομία καλεί μάλιστα όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση ή για τα άτομα που εμπλέκονται, να επικοινωνήσει με τις αρχές.