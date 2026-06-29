Το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, η Άση Μπήλιου προετοίμασε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star για μια εβδομάδα «κόλαση», η οποία ξεκινά με τον Ανάδρομο Ερμή στο ζώδιο του Καρκίνου και συνεχίζεται με Πανσέληνο στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερου, αλλά και μια εξαιρετικά σπάνια όψη.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα το βράδυ, Ανάδρομος Ερμής. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Ανάδρομος Ερμής στο ζώδιο του Καρκίνου. Μέχρι τις 23 Ιουλίου θα πάει αυτό. Όσοι έχετε Ανάδρομο Ερμή, έχετε γεννηθεί με Ανάδρομο Ερμή, εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι, που είναι οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ξέρετε τώρα σε τι. Καθυστερήσεις, αναβολές, προβλήματα με ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, χαλασμένο τηλέφωνο, φήμες. Ακούω αυτό, γίνεται το άλλο. Το μεταφορικό σας μέσο, προσεκτικά, επειδή είναι και μια περίοδος μέχρι τις 23 Ιουλίου που πολλοί μπορεί να κάνουν και διακοπές ή να ταξιδεύουν περισσότερο. Γενικότερα, ας είστε πιο προσεκτικοί σε όλα», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος και συνέχισε:

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Η εβδομάδα στη συνέχεια έχει Πανσέληνο αύριο στον άξονα Καρκίνου - Αιγόκερου. Βασικά, είναι απόψε τη νύχτα, μετά τις 12. Έχουμε τον Δία που φεύγει από το ζώδιο του Καρκίνου, περνά στο ζώδιο του Λέοντα αύριο αυτό και μετά έρχεται μία όψη η οποία δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το ζώδιο. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες ολόκληρες. Αναφέρομαι στην όψη του Άρη με τον Ουρανό. Θα είναι ακριβείας το Σάββατο μεν, επηρεάζει όμως όλη την εβδομάδα. Είναι στο ζώδιο των Διδύμων. Μέχρι τώρα είχαμε τον Άρη με τον Ουρανό, όταν ήταν στον Ταύρο, να κάνει όψη τα τελευταία επτά χρόνια.

Τώρα πια, από εδώ και κάτω, κάθε φορά που θα συναντιέται ο Άρης από τους Διδύμους με τον Ουρανό, μέχρι το 2033, και κάνουν όψη συνόδου, θα είναι μέρες πιο εκρηκτικές, πιο νευρικές. Έχει πολλά πράγματα και πάρα πολλές ανατροπές το πράγμα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι μιλάμε για μια εβδομάδα κόλαση», κατέληξε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

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