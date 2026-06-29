Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία, μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
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Οι αρχές ανέφεραν, επίσης, ότι μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (29/6), ένας άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για την υπόθεση.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
Η έρευνα σχετικά με την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.
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Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Στάντε, μόλις 50.000 κατοίκων, που βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.