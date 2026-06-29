Γερμανία: Πέντε νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε

Συνελήφθη ύποπτος

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Ebrahim Noroozi (αρχείου)

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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία, μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. 

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Οι αρχές ανέφεραν, επίσης, ότι μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (29/6), ένας άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για την υπόθεση.

Η έρευνα σχετικά με την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά. 

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Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Στάντε, μόλις 50.000 κατοίκων, που βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου. 

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