Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία, μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές ανέφεραν, επίσης, ότι μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (29/6), ένας άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για την υπόθεση.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Η έρευνα σχετικά με την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Στάντε, μόλις 50.000 κατοίκων, που βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου.