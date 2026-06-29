Οι εικόνες από τη φλεγόμενη οικία στην Καλλιθέα, με την ηλικιωμένη που αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί, συγκλονίζουν. Η γυναίκα είναι ζωντανή, χάρη στους ανθρώπους που ήταν από κάτω, οι οποίοι παρότρυναν να πηδήξει, πιάνοντάς τη στα χέρια τους.

«Eγώ ευχαριστώ τα παιδιά που μου έδωσαν κουράγιο και πήδηξα. Και με κρατήσαν, 'βαλαν τα χέρια τους! “Πήδα” μου έλεγαν και πήδηξα. Αν έφευγα, να πήγαινα με την ελληνική σημαία σαν Ελληνίδα», είπε η 75χρονη γυναίκα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σε κατάσταση σοκ ήταν όταν έφτασε στο σπίτι ένας από τους γιους της. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το σπίτι καιγόταν από άκρη σε άκρη και οι γονείς του είχαν σωθεί.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, οι ένοικοι του σπιτιού -ένα ηλικιωμένο ζευγάρι- κοιμόταν. «Από θαύμα γλίτωσαν. Κοιμόντουσαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου μύρισε το καμένο και την ξύπνησε. Η φωτιά ξεκίνησε από κάτω, από το ισόγειο, από το μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ», είπε στον Βαγγέλη Γκούμα και το Star ο άλλος γιος του ζευγαριού.

Ο ηλικιωμένος άντρας του ζευγαριού κατάφερε να διαφύγει, κατεβαίνοντας μια εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αυλής. Η σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες την παρότρυναν να πηδήξει από το μπαλκόνι. Αυτό έκανε και έπεσε στις αγκαλιές ενός νεαρού κατοίκου της περιοχής και ενός διανομέα που περνούσε από το σημείο.

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και σταματάω με το μηχανάκι και λέω “Πήδα γιαγιά κάτω! Πήδα, σε πιάνω, πήδα”. Και έρχεται κι ένα παλικάρι που ήταν μαζί μου και με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά», είπε χαρακτηριστικά ο διανομέας.

Η 75χρονη αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας άντρας 80 ετών με τραύμα στο πόδι, όπως και δύο πυροσβέστες, ένας με τραύμα στο χέρι και ο άλλος με αναπνευστικά προβλήματα.

Στην περιοχή έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα βραχιονοφόρο, που έδωσαν μάχη και κατάφεραν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε διπλανά κτίρια.

