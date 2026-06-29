Δραματικές ώρες έζησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διώροφη κατοικία στη διασταύρωση των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Μια 75χρονη γυναίκα σώθηκε τελευταία στιγμή, πηδώντας από το μπαλκόνι, με περαστικούς από κάτω να της φωνάζουν να πηδήξει και θα την πιάσουν εκείνοι.

Μιλώντας στον Alpha ο ντελιβεράς που έπιασε κι έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν όλοι, βλέποντας τις φλόγες μέσα στο διαμέρισμα να φουντώνουν και την 75χρονη να βρίσκεται στο μπαλκόνι.

Μια 75χρονη γυναίκα σώθηκε στην Καλλιθέα από διαμέρισμα που έπιασε φωτιά, πηδώντας από το μπαλκονι - Eurokinissi

«Φώναζε για βοήθεια, το σπίτι καιγότανε. Έβλεπα ότι είχε πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα μου που φώναζε "γιαγιά πήδα", παρατάω το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω "γιαγιά πήδα, θα σε πιάσω", μου λέει "σίγουρα; σίγουρα;", "πήδα” της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Έκλαιγε και ούρλιαζε, ενώ με ρωτούσε “θα με πιάσεις;”, της έλεγα "μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με, πήδα" και πήδηξε. Είναι μεγάλο ύψος άλλα όλα καλά, σώσαμε μια ζωή», είπε ο άνδρας.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 80χρονος στο πόδι και η 75χρονη γυναίκα, η οποία ήταν και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν και όταν έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς, κρατώντας το σκυλί της οικογένειας, καθώς αρχικά νόμιζε ότι οι γονείς του είχαν πάθει κακό.

Ο γιος των δύο ηλικιωμένων κάτερρευσε φτάνοντας στο διαμέρισμα των γονιών του στην Καλλιθέα γιατί νόμισε ότι είχαν πάθει κάτι κακό - Eurokinissi

Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, ενώ ενημερώθηκε ότι οι γονείς του είχαν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Καλλιθέα: Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το ισόγειο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να αποτρέψουν την επέκτασή της τόσο στο υπόλοιπο κτίριο όσο και σε γειτονικές κατοικίες.

Το διαμέρισμα της ηλικιωμένης καταστράφηκε ολοσχερώς - Eurokinissi

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης τραυματίστηκαν δύο εθελοντές πυροσβέστες, ο ένας με εγκαύματα στο πρόσωπο και ο άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γύρω οδούς άρθηκαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.