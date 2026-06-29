Δραματικές ώρες έζησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διώροφη κατοικία στη διασταύρωση των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Μια 75χρονη γυναίκα σώθηκε τελευταία στιγμή, πηδώντας από το μπαλκόνι, με περαστικούς από κάτω να της φωνάζουν να πηδήξει και θα την πιάσουν εκείνοι.
Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το φλεγόμενο σπίτι
Μιλώντας στον Alpha ο ντελιβεράς που έπιασε κι έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν όλοι, βλέποντας τις φλόγες μέσα στο διαμέρισμα να φουντώνουν και την 75χρονη να βρίσκεται στο μπαλκόνι.
«Φώναζε για βοήθεια, το σπίτι καιγότανε. Έβλεπα ότι είχε πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα μου που φώναζε "γιαγιά πήδα", παρατάω το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω "γιαγιά πήδα, θα σε πιάσω", μου λέει "σίγουρα; σίγουρα;", "πήδα” της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Έκλαιγε και ούρλιαζε, ενώ με ρωτούσε “θα με πιάσεις;”, της έλεγα "μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστεψέ με, πήδα" και πήδηξε. Είναι μεγάλο ύψος άλλα όλα καλά, σώσαμε μια ζωή», είπε ο άνδρας.
Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι
Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 80χρονος στο πόδι και η 75χρονη γυναίκα, η οποία ήταν και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν και όταν έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς, κρατώντας το σκυλί της οικογένειας, καθώς αρχικά νόμιζε ότι οι γονείς του είχαν πάθει κακό.
Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, ενώ ενημερώθηκε ότι οι γονείς του είχαν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Καλλιθέα: Πώς ξεκίνησε η φωτιά
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το ισόγειο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να αποτρέψουν την επέκτασή της τόσο στο υπόλοιπο κτίριο όσο και σε γειτονικές κατοικίες.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης τραυματίστηκαν δύο εθελοντές πυροσβέστες, ο ένας με εγκαύματα στο πρόσωπο και ο άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου.
Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γύρω οδούς άρθηκαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.