Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από τη μεγάλη φωτιά σε διώροφο σπίτι στην Καλλιθέα, όπου μία 76χρονη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί από τις φλόγες.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς στάθηκαν κάτω από το μπαλκόνι, άπλωσαν τα χέρια τους και κατάφεραν να την πιάσουν, σώζοντάς της τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Εκείνη την ώρα οι δύο ηλικιωμένοι κοιμόντουσαν και αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε όταν ο καπνός άρχισε να γεμίζει το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 76χρονη άνοιξε την πόρτα για να δει τι συμβαίνει, η εισροή οξυγόνου έκανε τη φωτιά να φουντώσει ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε και βγήκε στο μπαλκόνι, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της βρισκόταν σε άλλο σημείο του σπιτιού και κατάφερε να διαφύγει από την πίσω έξοδο, μέσω της γκαραζόπορτας. Οι δυο τους χωρίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς και δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν μαζί το κτίριο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η ηλικιωμένη να στέκεται στην άκρη του μπαλκονιού, ενώ γύρω της οι φλόγες έχουν τυλίξει το σπίτι και πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον χώρο. Κάτοικοι της περιοχής, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής, της φώναζαν να πηδήξει, δημιουργώντας από κάτω ένα ανθρώπινο «δίχτυ» με τα σώματά τους.

Παρά τον φόβο και το μεγάλο ύψος, περίπου έξι μέτρα, η 76χρονη πήρε την απόφαση να πηδήξει από το μπαλκόνι. Οι πολίτες κατάφεραν να τη συγκρατήσουν στον αέρα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ρινορραγία που προκλήθηκε από την πτώση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε επίσης ένας νεαρός, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει την πόρτα του σπιτιού για να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους. Ο ίδιος υπέστη τραυματισμό στο χέρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα, ο ένας λόγω ελαφρών εγκαυμάτων στο χέρι και ο δεύτερος εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων από τους πυκνούς καπνούς.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι, καταστρέφοντας ολοσχερώς το εσωτερικό του, ενώ οι ένοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους. Οι εικόνες από τη διάσωση της 76χρονης έχουν προκαλέσει συγκίνηση, με τους κατοίκους της περιοχής να χαρακτηρίζονται δικαίως ήρωες για την αυτοθυσία και την άμεση αντίδρασή τους.