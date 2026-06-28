Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι

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Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι εικόνες από το σημείο ήταν συγκλονιστικές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι δύο άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για να ξεκουραστούν, όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τις φλόγες και βγήκε αμέσως στο μπαλκόνι, αναζητώντας τρόπο να διαφύγει.

Μάρτυρες περιγράφουν πως η ηλικιωμένη, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια, πήδηξε από το μπαλκόνι. Ένας διανομέας που βρισκόταν στο σημείο έσπευσε να τη συγκρατήσει, καταφέρνοντας να της σώσει τη ζωή. Από την προσπάθειά του, ωστόσο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Γειτόνισσα που παρακολούθησε τα όσα συνέβησαν δήλωσε πως η γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά του νεαρού διανομέα, ενώ ο ηλικιωμένος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μόνος του από την πίσω πλευρά του κτιρίου, περνώντας από τη γκαραζόπορτα. Όπως ανέφερε, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ χαρακτήρισε τον διανομέα «ήρωα», ευχαριστώντας τον δημόσια για την αυτοθυσία του.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού. Βλέποντας την κατάσταση ξέσπασε σε κλάματα, ενώ άνθρωποι της γειτονιάς προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, ενημερώνοντάς τον πως οι γονείς του είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα και μεταφέρονταν σε νοσοκομεία.

Ο ηλικιωμένος, αφού βγήκε από το κτίριο, συνοδεύτηκε από αστυνομικό προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να τον αναλάβουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικά εγκαύματα από τους καπνούς και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στον Ερυθρό Σταυρό και στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Εξαιτίας της επιχείρησης κατάσβεσης και για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αριστείδου από τη συμβολή της με τη Χαροκόπου, στην οδό Αγίων Πάντων από τη Θησέως, καθώς και στην οδό Γρυπάρη από τη συμβολή της με τη Μενελάου.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων η φωτιά φαίνεται πως εκδηλώθηκε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, πριν επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους.

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