Μενεξιά: Ανέβασε Bίντεο Mε Tο Tρυφερό Φιλί Της Με Τον Τάσο

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25/6, με έντονα συναισθήματα, ανατροπές και πολλές στιγμές που συζητήθηκαν.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Πάνος Τελάλης, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του MasterChef 10, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική και μακρά διαδρομή μέσα στον διαγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τάσος Παυλίδης, ο οποίος μπορεί να μην κατέκτησε την κορυφή, όμως αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις με την πορεία του.

Κατά τη διάρκεια του τελικού, στο πλευρό του Τάσου βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, με μία παρουσία να τραβά ιδιαίτερα τα βλέμματα: η Μενεξιά Μαυροπούλου. Η πρώην συμπαίκτριά του στο MasterChef στάθηκε διακριτικά αλλά σταθερά δίπλα του σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του διαγωνισμού, γεγονός που από την αρχή προκάλεσε σχόλια και ερωτήματα για τη σχέση τους.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Λίγο μετά το τέλος του τελικού, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει τη σχέση του δημόσια, επιβεβαιώνοντας πως ένας έρωτας γεννήθηκε μέσα στο MasterChef!

Πρώτος ο Τάσος Παυλίδης προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τρυφερό στιγμιότυπο με τη Μενεξιά, στο οποίο οι δύο τους φαίνονται να φιλιούνται στο στόμα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως είναι πλέον ζευγάρι. Η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων, ευχών και σχολίων από φίλους, πρώην συμπαίκτες αλλά και θαυμαστές του διαγωνισμού.

Το post του Τάσου:

Λίγο αργότερα, η Μενεξιά ακολούθησε με τη δική της ανάρτηση, ανεβάζοντας στο Instagram ένα βίντεο από τον μεγάλο τελικό, όπου οι δυο τους εμφανίζονται να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται τρυφερά στο στόμα μπροστά στις κάμερες και στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα, δημοσίευσε και φωτογραφία όπου τον κρατά στην αγκαλιά της, σε μια πιο προσωπική και συναισθηματική στιγμή μετά το τέλος της ανακοίνωσης του νικητή.

Η ανάρτηση της Μενεξιάς: