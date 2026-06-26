MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Mε έναν πόντο διαφορά από τον άξιο αντίπαλό του Τάσο

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MasterChef 2026: Μεγάλος Νικητής Ο Πάνος Τελάλης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε νικητής του MasterChef 10, κερδίζοντας 100.000 ευρώ.
  • Δεύτερος φιναλίστ ήταν ο Τάσος Παυλίδης, ο οποίος κέρδισε 30.000 ευρώ.
  • Η τελική δοκιμασία περιλάμβανε πιάτα του βραβευμένου chef Paco Morales.
  • Ο Πάνος συγκέντρωσε συνολικά 26 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Τάσο.
  • Το MasterChef 11 ανακοινώθηκε με trailer συμμετοχών για το 2027.

Ο τελικός του MasterChef 10 πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, με τον 29χρονο Πάνο Τελάλη να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής του επετειακού κύκλου του διαγωνισμού, κερδίζοντας τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ! Ο δεύτερος φιναλίστ Τάσος Παυλίδης κέρδισε το έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Πάνος Τελάλης: «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef»

MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Το ταξίδι του Πάνου στο MasterChef 10 ξεκίνησε από το Άμστερνταμ, με μοναδικό στόχο τη νίκη και οδηγό το δίκαιο παιχνίδι. Η νίκη του στο MasterChef αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν προϋποθέτει ένα παιδικό όνειρο. Σε αντίθεση με το συνηθισμένο στερεότυπο, η μαγειρική δεν ήταν για εκείνον μια επιθυμία από τα πρώτα του χρόνια, αλλά μια συνειδητή επιλογή που έκανε ως ενήλικας και μετέτρεψε σε δέσμευση ζωής. Ξεκινώντας από τον χώρο του bartending και βρίσκοντας τη μαγειρική σχεδόν τυχαία, κατάφερε με πειθαρχία, επιμονή, συνέπεια, σκληρή δουλειά και πάθος να εξελιχθεί και τελικά να κατακτήσει τη νίκη στο MasterChef 10.

MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχθηκαν για τελευταία φορά φέτος με ένα θερμό χειροκρότημα τον Πάνο και τον Τάσο, τους δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, παρουσία των συμπαικτών, συγγενών και φίλων τους, που βρέθηκαν στον εξώστη για να τους υποστηρίξουν και να τους εμψυχώσουν.

MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Πάνος και Τάσος μπήκαν στην κουζίνα του MasterChef 10 πανέτοιμοι να απολαύσουν την 3η και τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού, μια ιδιαίτερα απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής. Οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να αντιγράψουν δύο εξαιρετικά δύσκολα πιάτα με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του βραβευμένου με τρία αστέρια Michelin Chef Paco Morales, ενός chef με το κύρος που αρμόζει στον τελικό του επετειακού MasterChef 10!

Η αποκάλυψη των πιάτων ενθουσίασε, αλλά και άγχωσε ταυτόχρονα τον Πάνο και τον Τάσο. Πριν ξεκινήσουν τη μαγειρική τους, ο Chef Paco Morales έκανε μια αναλυτική περιγραφή των πιάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ενώ ο Σωτήρης Κοντιζάς τους ενθάρρυνε λέγοντάς τους «Είμαστε όλοι εδώ για εσάς. Διασκεδάστε το, απολαύστε το!».

Οι δύο φιναλίστ είχαν στη διάθεσή τους τρεις ώρες για να ολοκληρώσουν την τιτάνια προσπάθειά τους. Στη λήξη της δοκιμασίας τα συναισθήματα ήταν πολλά, ανακούφιση, συγκίνηση και φυσικά αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα!

Οι τρεις chef κριτές βρέθηκαν για τελευταία φορά, φέτος, στο εστιατόριο του MasterChef 10 μαζί με τον καλεσμένο τους Chef Paco Morales, ο οποίος δοκίμασε τις προσπάθειες του Πάνου και του Τάσου και κάνοντας την αξιολόγησή του σφράγισε τον φάκελο με τη βαθμολογία τους.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση, λίγο μετά τις 23:30, με τους chef Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο να υποδέχονται το τηλεοπτικό κοινό και να ευχαριστούν όλους τους υποψήφιους για το φετινό αξέχαστο, συναρπαστικό μαγειρικό ταξίδι στην κουζίνα του MasterChef, που κράτησε 6 μήνες.

Όπως κάθε χρόνο, ο Πάνος Ιωαννίδης άνοιξε το σφραγισμένο κουτί με τους φακέλους των βαθμολογιών, που αποκαλύφθηκαν με ανατρεπτική σειρά, ξεκινώντας από τη 2 η Δοκιμασία, όπου ο Πάνος συγκέντρωσε 9 βαθμούς και ο Τάσος 8, ενώ οι βοηθοί του νικητή, Γιώργος Δημητριάδης και Φίλιπ Βάκος, μοιράστηκαν έπαθλο αξίας 10.000 ευρώ.

Στην 3 η Δοκιμασία ο Τάσος επικράτησε με 9 βαθμούς έναντι 8 του Πάνου, οδηγώντας τους δύο φιναλίστ στην ισοβαθμία με 17 βαθμούς. Η βαθμολογία της 1ης Δοκιμασίας έκρινε τελικά τον νικητή, με τον Πάνο να συγκεντρώνει 9 βαθμούς έναντι 8 του Τάσου.

Με συνολικά 26 βαθμούς και με έναν πόντο διαφορά από τον άξιο αντίπαλό του Τάσο, ο Πάνος Τελάλης ανακηρύχθηκε νικητής του MasterChef 10!

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Πάνος «χάθηκε» στις αγκαλιές του πατέρα, της αγαπημένης του, των φίλων και των συμπαικτών του, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τη νίκη του και να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

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MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Ο Τάσος πανηγύρισε μαζί με τον Πάνο τη νίκη του και ο Πάνος Ιωαννίδης του έδωσε να σηκώσει το τρόπαιο του MasterChef 10!

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MasterChef 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Ο νέος MasterChef της Ελλάδας, Πάνος Τελάλης, δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, μετά την ανακοίνωση της νίκης του: «Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω, φαίνεται και από τη φωνή μου κιόλας, τρέμω, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος, πραγματικά ευχαριστώ τους πάντες, αλήθεια».

Στην ερώτηση του Σωτήρη Κοντιζά για το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει μετά τη νίκη του, η απάντηση του Πάνου Τελάλη ήταν άμεση: «Σίγουρα θα κάνω διακοπές!».

Κλείνοντας τη βραδιά και αποχαιρετώντας το MasterChef 10, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές λέγοντας χαρακτηριστικά «Έρχεται το MasterChef 11, δεν σταματάμε ποτέ»!

Το trailer συμμετοχών για το MasterChef 2027 (11ος κύκλος) βρίσκεται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα του Star, καλώντας όσους έχουν πάθος, επιμονή και ξεκάθαρο στόχο να δηλώσουν συμμετοχή, να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στην κουζίνα του MasterChef και να γράψουν τη δική τους ιστορία!

Το trailer συμμετοχών για το MasterChef 2027:

https://youtu.be/5_n_mYeBmdw

Δήλωσε συμμετοχή στο: https://masterchef.star.gr/

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

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