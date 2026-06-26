Πάνος Τελάλης: «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef»

«Ένα κομμάτι από το έπαθλο είναι της συντρόφου μου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε νικητής του MasterChef 10, εκπληρώνοντας ένα παιδικό του όνειρο.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της οικογένειάς του και της συντρόφου του.
  • Δεν έχει αγαπημένο κριτή, εκτιμά όλους τους κριτές για τις στιγμές που πέρασαν μαζί.
  • Εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον αντίπαλό του Τάσο και την επιθυμία να συνεργαστούν.
  • Σκοπεύει να παραμείνει στην Ελλάδα και να ανοίξει το δικό του εστιατόριο.

Ο Πάνος Τελάλης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@Star, όπου μίλησε για το ταξίδι του στο MasterChef 10, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να στέφεται μεγάλος νικητής.

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«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Όταν μου έδωσε το έπαθλο ο κύριος Ιωαννίδης, δεν το πίστευα ότι το κρατούσα. Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef. Είμαι πορωμένος με τη μαγειρική», εξομολογήθηκε πανευτυχής στην Ελένη Χατζίδου και στον Ετεοκλή Παύλου.

Ο 29χρονος chef στάθηκε στο πόσο καθοριστική ήταν για την πορεία του ως μάγειρας η στήριξη από την οικογένειά του, στην αγκαλιά της οποίας έτρεξε για να πανηγυρίσει τη νίκη του: «Ήθελα να το πανηγυρίσω με τους δικούς μου ανθρώπους, γι' αυτό πήγα κατευθείαν και τους αγκάλιασα. Με έχουν στηρίξει πάρα πολύ, όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι, πιστεύουν σ' εμένα και τους ευχαριστώ πολύ», είπε.

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«Η σύντροφός μου με στηρίζει σε όλα. Ένα κομμάτι από το έπαθλο είναι δικό της», πρόσθεσε για την αγαπημένη του, η οποία παρακολουθούσε τη συνέντευξή του από το στούντιο.

Οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του Star τότε την κάλεσαν στην παρέα τους, με τη Μαλαματένια να δηλώνει πως είχε καταλάβει από την audition ότι ο Πάνος ήρθε για να μείνει.

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«Η καρδιά μου κόντεψε να σπάσει. Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Είχα κάνει δύσκολη τη ζωή της οικογένειας και της παραγωγής. Ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή, από την audition, ότι θα τον δω μέχρι το τέλος».

Ο Πάνος παραδέχτηκε πως δεν ξεχωρίζει κάποιον κριτή και ότι τους αγαπά όλους το ίδιο: «Δεν έχω κάποιον αγαπημένο κριτή. Όλους τούς αγαπώ το ίδιο, γιατί περάσαμε πάρα πολλές στιγμές μαζί τους. Το ξεχωριστό είναι ότι ο καθένας έχει τον δικό του χαρακτήρα».

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Ερωτηθείς για τον αντίπαλό του στον τελικό, ο Πάνος στάθηκε στον τρομερό χαρακτήρα του Τάσου, λέγοντας πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστούν: «Είναι απίστευτος μάγειρας και άνθρωπος. Ήταν ο ψυχολόγος μου κι εγώ ο δικός του. Υπήρχε υγιής ανταγωνισμός μεταξύ μας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν κέρδιζε εκείνος. Έχουμε μοιραστεί τα πάντα με τον Τάσο. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε».

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Τέλος, αποκάλυψε το πρώτο πράγμα που θα κάνει τώρα που επέστρεψε στην κανονική του ζωή κι εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει στις ελληνικές κουζίνες:

«Αυτό που θα κάνω τώρα είναι διακοπές. Θέλω πολύ να έχω το δικό μου εστιατόριο. Το MasterChef ήταν το εισιτήριό μου για την Ελλάδα. Αγαπώ την πατρίδα μου κιόλας και θέλω να μείνω εδώ», τόνισε.

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