ΜasterChef Τάσος: «Ένιωσα κενό όταν έχασα τους γονείς μου στα 17»

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Στη δύσκολη απώλεια που βίωσε όταν ήταν μόλις 17 ετών, αναφέρθηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο Τάσος Παυλίδης ο δεύτερος νικητής του MasterChef. 

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Ο Τάσος Παυλίδης ήταν ο φιναλίστ του MasterChef

Ο Τάσος Παυλίδης ήταν ο φιναλίστ του MasterChef


«Όταν ήμουν 17 ετών σκοτώθηκαν οι γονείς μου. Σε αυτή την ηλικία έχεις τη συνείδηση. Είναι δύσκολη ηλικία. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το πώς αισθάνθηκα εκείνη την ώρα. Νιώθεις ένα κενό» δήλωσε ο φιναλίστ του MasterChef 10 αποκαλύπτοντας πως όλα του τα πιάτα είναι εμπνευσμένα και φέρουν μνήμες από τα παιδικά του χρόνια. Όπως είπε ο ίδιος στο σπίτι μαγείρευαν και η γιαγιά και η μαμά αλλά και ο μπαμπάς. Μία χαρακτηριστική παιδική μνήμη είναι αυτή που έτρωγε τα κεφτεδάκια της μαμάς Νάνσυς πριν καθίσει όλη η οικογένεια στο τραπέζι και εκείνη του χτύπησε χαριτωμένα το χέρι. Γι’ αυτό και τα δικά του κεφτεδάκια τα έχει ονομάσει “Κεφτεδάκια της Νάνσυς».

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H συνέντευξη του Τάσου Παυλίδη στις Αλήθειες με τη Ζήνα

H συνέντευξη του Τάσου Παυλίδη στις Αλήθειες με τη Ζήνα

«Η μητέρα μου ήθελε να γίνω ζαχαροπλάστης επειδή έφτιαχνα πολλά γλυκά. Στα 18 σπούδασα ζαχαροπλαστική αλλά μετά με κέρδισε η κουζίνα.Όταν πρωτοξεκινάς τη μαγειρική δεν βάζεις συναίσθημα. Μετά ναι. Χρησιμοποιώ τις παιδικές μου μνήμες. Παίρνω μνήμες από τη μαμά, τον μπαμπά γιατί και ο μπαμπάς μαγείρευε. Τα κεφτεδάκια της Νάνσυς.  Έτρωγα κεφτεδάκια και μου χτυπούσε χαϊδευτικά το χέρι. Αν δεν είχα βιώσει την απώλεια δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος ή αν δεν είχα δίπλα μου τα άτομα που με στήριζαν» εξομολογήθηκε. 

ΜasterChef Τάσος: «Ένιωσα κενό όταν έχασα τους γονείς μου στα 17»


Η πολύ σημαντική απώλεια που είχε ο Τάσος σε μία τόσο τρυφερή ηλικία τον καθόρισε ως άνθρωπο καθώς αν δε τη βίωνε δεν θα ήταν ποτέ ο ίδιος άνθρωπος. Παρόλες τις δυσκολίες δεν έχασε το χαμόγελό του αφού πιστεύει πως ό, τι κι αν συμβαίνει η ζωή πρέπει να συνεχίζεται.  Τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού ο φιναλίστ του διαγωνισμού μαγειρικής είχε δίπλα του τη σύντροφό του, Μενεξιά την οποία γνώρισε μέσα στο παιχνίδι και είναι μαζί σχεδόν έξι μήνες.

Μενεξιά 

Μενεξιά 

MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»

Ο σεφ παραδέχτηκε πως το πιάτο του Πάνου που ήταν και ο μεγάλος νικητής ήταν καλύτερο από το δικό του καθώς εκείνος έκανε λάθη.«Ο Πάνος είχε καλύτερη αντιγραφή. Όταν ο Πάνος πήρα εγώ  το 8αρι κατάλαβα πως ο Πάνος θα πάρει το 9αρι»  δήλωσε ο Τάσος. 

ΜasterChef Τάσος: «Ένιωσα κενό όταν έχασα τους γονείς μου στα 17»


Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο κολακευτικό σχόλιο που του έκανε ο κορυφαίος Ισπανός σεφ Paco Morales (Πάκο Μοράλες), καλεσμένος ως κριτής στον μεγάλο τελικό του MasterChef 2026.

"Για μένα είναι κορυφαίος σεφ ο Πάκο Μοράλες. Το ότι άκουσα τόσο κολακευτικά λόγια από έναν τέτοιον άνθρωπο είναι πραγματικά τιμή μου" ανέφερε. 

Ο Πάκο Μοράλες δεν ήξερε τη συγκινητική ιστορία του Τάσου

Ο Πάκο Μοράλες δεν ήξερε τη συγκινητική ιστορία του Τάσου


 Ο βραβευμένος με τρία αστέρια Michelin σεφ του έβαλε  εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία 9/10 για την προσπάθειά του στη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου αναγνωρίζοντας την πολύ καλή τεχνική εκτέλεση του Τάσου, ο οποίος μάλιστα στη συγκεκριμένη δοκιμασία του Μοράλες κέρδισε τον αντίπαλό του, Πάνο Τελάλη (που έλαβε 8/10).

ΜasterChef Τάσος: «Ένιωσα κενό όταν έχασα τους γονείς μου στα 17»

Παρά τη νίκη του Τάσου στη δοκιμασία του Μοράλες, ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε τελικός νικητής του MasterChef 10 λόγω της συνολικής βαθμολογίας (26 έναντι 25 πόντων), με τον Τάσο να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το έπαθλο των 30.000 ευρώπου κλήθηκαν να αντιγράψουν οι φιναλίστ ή για τη συνολική βαθμολογία των υπόλοιπων δοκιμασιών.

Δείτε την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
 

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MASTERCHEF 10
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MASTERCHEF 2026
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ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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