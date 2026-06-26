MasterChef Τελικός - Μιχάλης: «Εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά»

Όσα είπε ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου στο star.gr μετά τον τελικό του MasterChef

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου συμμετείχε στον τελικό του MasterChef 10 και εξέφρασε τη χαρά του για τους δύο φιναλίστ, Τάσο και Πάνο.
  • Περιέγραψε την εμπειρία του στο διαγωνισμό ως πολύ ωραία και αναγνώρισε τις ικανότητες των παιδιών.
  • Είναι ενεργός στο εστιατόριό του και συνεργάζεται με τον Βασίλη, με σχέδια για νέα projects σε νησιά.
  • Αναφέρει ότι έχει πολύ δουλειά και προτάσεις συνεργασιών, χωρίς χρόνο για διακοπές.
  • Δεσμεύεται να κυνηγήσει τους στόχους του, χωρίς να είναι αυστηρός με τον εαυτό του.

Ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου βρέθηκε στον τελικό του MasterChef 10 και έκανε δηλώσεις στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

Όπως είπε αρχικά: «Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα. Ήρθα να δω τα παιδιά γιατί είχα να τους δω πάρα πολύ καιρό». Ενώ για την εμπειρία του στο μαγειρικό διαγωνισμό σχολίασε ότι: «Γενικά το θεωρώ πάρα πολύ ωραία εμπειρία, χάρηκα και για τα δυο παιδιά που ήταν στον τελικό, το άξιζαν και οι δύο. Και ο Τάσος και ο Πάνος που το πήρε, εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά, δεν έχω να πω πολλά».

MasterChef Τελικός - Μιχάλης: «Εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά»

Έξω από το MasterChef ο Μιχάλης «Στην έξω ζωή, είμαι στο μαγαζί μου, σταθερά εκεί, είναι και ο Βασίλης μαζί μας, τώρα που συνεργαζόμαστε, πάμε πάρα πολύ καλά», ενώ αποκάλυψε ότι μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζει νέα ενδιαφέροντα projects: «Ετοιμάζουμε κάποια events σε νησιά, όπως στη Σίφνο και τη Μύκονο, θα δούμε τώρα».

Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10

MasterChef Τελικός - Μιχάλης: «Εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά»

«Έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει πολλή δουλειά το μαγαζί, υπάρχουν κάτι προτάσεις απέξω για συνεργασίες και είμαστε τώρα full on, δε σταματάμε καθόλου!», σχολίασε ο παίκτης του MasterChef.

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Ενώ εάν καταφέρνει να συνδυάζει τη δουλειά με τις διακοπές, ο Μιχάλης είπε ότι: «Διακοπές δεν προλαβαίνω να κάνω, αλλά ίσως ένα μπανάκι και δύο ωρίτσες να χαλαρώσω, θα προσπαθήσω να ξεκλέψω». Κλείνοντας, είπε ότι δεν είναι τόσο αυστηρός με τον εαυτό του όσο focus στον στόχο του: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να το κυνηγήσω και αυτό προσπαθώ να κάνω». 

 

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