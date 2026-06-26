Ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου βρέθηκε στον τελικό του MasterChef 10 και έκανε δηλώσεις στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

Όπως είπε αρχικά: «Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα. Ήρθα να δω τα παιδιά γιατί είχα να τους δω πάρα πολύ καιρό». Ενώ για την εμπειρία του στο μαγειρικό διαγωνισμό σχολίασε ότι: «Γενικά το θεωρώ πάρα πολύ ωραία εμπειρία, χάρηκα και για τα δυο παιδιά που ήταν στον τελικό, το άξιζαν και οι δύο. Και ο Τάσος και ο Πάνος που το πήρε, εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά, δεν έχω να πω πολλά».

Έξω από το MasterChef ο Μιχάλης «Στην έξω ζωή, είμαι στο μαγαζί μου, σταθερά εκεί, είναι και ο Βασίλης μαζί μας, τώρα που συνεργαζόμαστε, πάμε πάρα πολύ καλά», ενώ αποκάλυψε ότι μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζει νέα ενδιαφέροντα projects: «Ετοιμάζουμε κάποια events σε νησιά, όπως στη Σίφνο και τη Μύκονο, θα δούμε τώρα».

«Έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει πολλή δουλειά το μαγαζί, υπάρχουν κάτι προτάσεις απέξω για συνεργασίες και είμαστε τώρα full on, δε σταματάμε καθόλου!», σχολίασε ο παίκτης του MasterChef.

Ενώ εάν καταφέρνει να συνδυάζει τη δουλειά με τις διακοπές, ο Μιχάλης είπε ότι: «Διακοπές δεν προλαβαίνω να κάνω, αλλά ίσως ένα μπανάκι και δύο ωρίτσες να χαλαρώσω, θα προσπαθήσω να ξεκλέψω». Κλείνοντας, είπε ότι δεν είναι τόσο αυστηρός με τον εαυτό του όσο focus στον στόχο του: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να το κυνηγήσω και αυτό προσπαθώ να κάνω».

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Κάμερα: Άμπερ Ντόκου