«Ο Τέλειος Φόνος» σε καλοκαιρινή περιοδεία από τις 10 Ιουλίου

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και ψυχολογική ένταση

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«Ο Τέλειος Φόνος» σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder” του Frederick Knott, την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ.

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Το αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος» ταξιδεύει στην Ελλάδα, έπειτα από τις επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το αριστοτεχνικό έργο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder». Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

o teleios fonos

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν.

Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης
Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

IOYΛΙΟΣ 
KAΡΔΙΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Υπαίθριο Θέατρο Μητρόπολης

ΛΑΡΙΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Θέατρο Αλτιναλμάζη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Δημοτικό Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Ευριπίδειο Θέατρο

o teleios fonos

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΑΙΓΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»

ΚΙΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Κέντρο Πολιτισμού

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Κινηματοθέατρο Ορφέας

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Ανοιχτό Θέατρο Βασίλης Γεωργιάδης

ΛΑΥΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Θέατρο ΑΚΕΛ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Θέατρο Κρύας

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ
Δημοτικό Κηποθέατρο

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