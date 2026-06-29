Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»

Όσα είπε ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026 στη Ζήνα Κουτσελίνη

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Δείτε όσα είπε ο Πάνος Τελάλης στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης κέρδισε το MasterChef 2026 και μοιράστηκε τις σκέψεις του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.
  • Η νίκη του δεν έχει ακόμη «καθίσει» μέσα του, καθώς απολαμβάνει χρόνο με την οικογένειά του.
  • Δηλώνει μετριόφρων, θεωρώντας ότι δεν φτάνει τους κορυφαίους μάγειρες παγκοσμίως.
  • Σκοπεύει να ανοίξει το δικό του εστιατόριο, αλλά προς το παρόν θέλει να χαλαρώσει το καλοκαίρι.
  • Προτείνει ένα δροσερό σεβίτσε με θαλασσινά και εξηγεί τη διαδικασία μαρινάρισματός του.

Λίγα 24ωρα μετά τη μεγάλη του νίκη στο MasterChef 2026, ο Πάνος Τελάλης βρέθηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, όπου μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις, τη φιλοσοφία του για την κουζίνα, αλλά και το πώς βλέπει το μέλλον του.

Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»

Η επιστροφή στην πραγματικότητα μετά από πέντε μήνες απομόνωσης και σκληρής προσπάθειας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Πάνος παραδέχτηκε ότι η νίκη δεν έχει ακόμη «καθίσει» μέσα του, καθώς επέλεξε να περάσει το πρώτο του ελεύθερο σαββατοκύριακο αποκλειστικά με τους γονείς και τους στενούς του συγγενείς για να αποφορτιστεί. Όπως εξήγησε με απόλυτη ειλικρίνεια, η συνειδητοποίηση της επιτυχίας είναι μια διαδικασία που ξεκινάει σιγά-σιγά από τη Δευτέρα, όταν το μυαλό αρχίζει να επεξεργάζεται τα νέα δεδομένα.

Πάνος Τελάλης: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην τρομερή αγωνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ειδικά μετά την ισοπαλία με τον φιναλίστ και πλέον καλό του φίλο, Τάσο Παυλίδη, ο Πάνος περιέγραψε μια κατάσταση απόλυτου «shutdown». Αντί για άγχος ή υπολογισμούς, εκείνη τη στιγμή ένιωθε ένα απόλυτο κενό στο κεφάλι του, έχοντας κλειδώσει κάθε σκέψη, περιμένοντας απλώς να ακούσει αν οι κόποι του θα ανταμείβονταν.

Η πειθαρχία, η «αναρχία» και η πραγματικότητα της κουζίνας

Αν και στο παιχνίδι κέρδισε τον τίτλο του «καλού παιδιού» λόγω της συνεργατικότητας και της δίκαιης στάσης του ως αρχηγός, ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η καθημερινότητα σε μια αληθινή, επαγγελματική κουζίνα είναι πολύ πιο ωμή. «Μου αρέσει η πειθαρχία πάρα πολύ, βάζω πράγματα στα κουτάκια, αλλά μου αρέσει κιόλας που υπάρχει και μια αναρχία άτυπη μέσα στην κουζίνα. Δηλαδή είναι και τα δύο άκρα». είπε.

Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»

Δε θεωρεί τον εαυτό του φωνακλά και σε καμία περίπτωση δεν ουρλιάζει στους συνεργάτες του, ωστόσο δηλώνει βαθιά πορωμένος με τη μαγειρική κι ιδιαίτερα αυστηρός όταν θέλει να εκτελεστούν τα πράγματα ακριβώς όπως τα έχει σχεδιάσει στο μυαλό του.

Πάνος Τελάλης: «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef»

Η προσέγγισή του στη διοίκηση συνδυάζει δύο αντίθετα άκρα: από τη μία πλευρά του αρέσει η απόλυτη πειθαρχία και το να μπαίνουν όλα σε κουτάκια, αλλά από την άλλη αναγνωρίζει και εκτιμά μια ιδιότυπη, άτυπη αναρχία που αναπτύσσεται μέσα στο περιβάλλον της κουζίνας. «Δεν είμαι φωνακλάς, δε φωνάζω. Σε καμία περίπτωση... Κάποιες στιγμές είμαι πολύ αυστηρός, γιατί είμαι πορωμένος με τη μαγειρική και καμιά φορά θέλω τα πράγματα να πηγαίνουν έτσι όπως ακριβώς τα έχω στο κεφάλι μου», απάντησε ο Πάνος.

Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»

Μια σπάνια μετριοφροσύνη

Παρά το γεγονός ότι οι κριτές, ο κόσμος, ακόμα και ο αντίπαλός του στον τελικό τον χαρακτήρισαν ως έναν από τους καλύτερους μάγειρες που πέρασαν ποτέ από τον θεσμό, ο Πάνος εξέπληξε τους πάντες με την ακραία μετριοφροσύνη του. Όταν του ζητήθηκε να βαθμολογήσει τον εαυτό του με άριστα το δέκα, επέμεινε ότι βρίσκεται κάτω από τη βάση.

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Το σκεπτικό του βασίζεται στις εμπειρίες που είχε στο εξωτερικό -έχοντας ζήσει εννέα χρόνια στο Άμστερνταμ, όπου εργάστηκε ως μπάρμαν και στη συνέχεια ως σεφ ντε παρτί-. Έχοντας δει από κοντά επαγγελματίες που ξεκίνησαν από τα 17 τους χρόνια κι έκαναν πρακτική σε τριάστερα εστιατόρια Michelin, θεωρεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα ο ίδιος δεν υπάρχει καν στον χάρτη. «Μαγειρικά δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο. Ναι μεν κέρδισα το MasterChef, αλλά παγκόσμια... άμα με βάλω παγκόσμια, δε θα υπάρχω στο χάρτη», παραδέχτηκε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι αυτό δεν πηγάζει από μαγειρική ανασφάλεια, καθώς πιστεύει απόλυτα στα skills του και στα πιάτα που δημιουργεί, αλλά από βαθύ σεβασμό προς το επίπεδο της παγκόσμιας γαστρονομίας: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες. Δηλαδή δεν τους φτάνω καν στα όνειρά μου».

Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»

Τα μελλοντικά σχέδια και η καλοκαιρινή πρόταση

Έχοντας πλέον την ασφάλεια του μεγάλου χρηματικού επάθλου, ο Πάνος δεν σκοπεύει να κάνει βιαστικές κινήσεις. Παρόλο που τα τηλέφωνα έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν και οι προτάσεις είναι πολλές, ο πρωταρχικός του στόχος για το άμεσο μέλλον είναι οι διακοπές και η χαλάρωση. 

«Σίγουρα αυτό που έχω μάθει από τη ζωή μου γενικά, από τις επιλογές που έχω κάνει, είναι να μη βιάζομαι... Θέλω να έχω τη δική μου επιχείρηση, το δικό μου εστιατόριο. Θέλω να πάρω μαγαζί, εννοείται. Αλλά προς το παρόν... μετά το καλοκαίρι, που θα μπει ο Σεπτέμβριος, θα αποφασίσω καλύτερα», αποκάλυψε ο Πάνος.

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Κλείνοντας, άφησε και μια καλοκαιρινή γαστρονομική συμβουλή για τους τηλεθεατές, προτείνοντας ένα δροσερό σεβίτσε με θαλασσινά, λεμόνι, λάιμ και χυμό πορτοκαλιού. Απαντώντας μάλιστα στην αιώνια απορία του κοινού για το αν το ψάρι είναι ωμό, εξήγησε με τον δικό του απλό τρόπο ότι για τον πολύ κόσμο μπορεί να φαίνεται ωμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι τέλεια «ψημένο» και μαριναρισμένο μέσα στα οξέα των εσπεριδοειδών και το αλάτι. Άλλωστε, όπως σημείωσε, στη μαγειρική μπορείς να συνδυάσεις τα πάντα, αρκεί να ξέρεις πώς να παίξεις με τις υφές, τις τεχνικές και τον τρόπο σερβιρίσματος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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