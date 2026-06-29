Πάνος Τελάλης: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά»

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10. Ο νεαρός μάγειρας κατέκτησε τον τίτλο του φετινού Έλληνα MasterChef και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, που είναι πια, κολλητός του φίλος.

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό, ο Πάνος θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι τον στήριξαν στη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά τη νίκη του. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα stories του στο Instagram, εμφανίστηκε συγκινημένος, αποκαλύπτοντας πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Γεια σας παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχω λάβει απεριόριστα μηνύματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και όχι μόνο για τα συγχαρητήρια που μου δίνετε, αλλά γιατί αναφέρετε το ύφος μου και την προσωπικότητά μου.

Οπότε φτιάχνω αυτό το βίντεο για να σας πω ευχαριστώ. Ο όγκος των μηνυμάτων είναι απεριόριστος και θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα από εσάς. Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά που έχω πάρει που κέρδισα το MasterChef.

Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ! Φιλάκια. Θα τα πούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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