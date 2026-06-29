Πάνος Τελάλης: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά»

O μεγάλος νικητής του MasterChef έστειλε ένα μήνυμα στους followers του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης είναι ο νικητής του MasterChef 10 και κέρδισε 100.000 ευρώ.
  • Στον τελικό αντιμετώπισε τον Τάσο Παυλίδη, με τον οποίο είναι πλέον φίλοι.
  • Αφού κέρδισε, ευχαρίστησε δημόσια τους υποστηρικτές του μέσω Instagram.
  • Εξέφρασε τη συγκίνησή του και δήλωσε ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τη νίκη του.
  • Δεσμεύτηκε να απαντήσει σε όλα τα μηνύματα που δέχτηκε.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10. Ο νεαρός μάγειρας κατέκτησε τον τίτλο του φετινού Έλληνα MasterChef και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, που είναι πια, κολλητός του φίλος.

 

MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό, ο Πάνος θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι τον στήριξαν στη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά τη νίκη του. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα stories του στο Instagram, εμφανίστηκε συγκινημένος, αποκαλύπτοντας πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ

«Γεια σας παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχω λάβει απεριόριστα μηνύματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και όχι μόνο για τα συγχαρητήρια που μου δίνετε, αλλά γιατί αναφέρετε το ύφος μου και την προσωπικότητά μου.

Οπότε φτιάχνω αυτό το βίντεο για να σας πω ευχαριστώ. Ο όγκος των μηνυμάτων είναι απεριόριστος και θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα από εσάς. Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά που έχω πάρει που κέρδισα το MasterChef.

Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ! Φιλάκια. Θα τα πούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!

Πάνος Τελάλης: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη χαρά»

Δείτε όσα είπαν ο Πάνος κι η Μαλαματένια στο Star.gr
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