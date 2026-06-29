Η Μύκονος αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για τους Έλληνες celebrities, οι οποίοι την επιλέγουν για να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Στο νησί των Ανέμων απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και τον Γιάννη Βούρο με την τρίτη του σύζυγο, Λένα Κώνστα. Οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν ευδιάθετοι και χαλαροί στα κοσμικά Ματογιάννια.

Γιάννης Βούρος - Λένα Κώνστα: Διακοπές στη Μύκονο για το αγαπημένο ζευγάρι / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Η σύζυγός του, από την άλλη, επέλεξε ένα total black σύνολο, αποτελούμενο από ένα κοντό μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρη διάφανη πλεκτή ζακέτα, πέδιλα και ψάθινη clutch τσάντα στην ίδια απόχρωση. Το look της ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό πολύσειρο τιρκουάζ κολιέ, δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση.

Γιάννης Βούρος: Η βραδινή βόλτα με τη σύζυγό του στα Ματογιάννια / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Ο Γιάννης Βούρος παντρεύτηκε τη Λένα Κώνστα το 1998 και μαζί απέκτησαν τον γιο τους, Αλέξη-Ιωάννη Βούρο. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε το 2018, αλλά οι δρόμοι τους ενώθηκαν και πάλι το 2021, όταν παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά.

Ο Γιάννης Βούρος έχει παραδεχτεί δημόσια την κρίση στον γάμο του με τη Λένα Κώνστα, την οποία διαχειρίστηκαν με διάλογο και χιούμορ.

«Η γυναίκα μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Εννοείται ότι έχω περάσει κρίση με τη σύζυγό μου. Όποιος έχει πει ότι δεν συμβαίνει, είναι ψεύτης. Η κρίση ξεπερνιέται με συζήτηση και, μετά από ένα σημείο, με χιούμορ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες.