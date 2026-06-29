Γιώργος Λιάγκας: «Τον έφτυσα!» - Η αποκάλυψή του για την υπεξαίρεση

Στένος του φίλος τον έκλεψε και τον κατηγόρησε!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα υπεξαίρεσης 350.000 ευρώ από κοντινό του φίλο, χρηματιστή.
  • Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου ο Λιάγκας δικαιώθηκε και ο χρηματιστής καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθειρξη.
  • Ο χρηματιστής παρουσίαζε ψεύτικα έγγραφα για να καλύψει την απάτη, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα επενδύθηκαν σε γερμανικά ομόλογα.
  • Η αποκάλυψη της απάτης έγινε το 2013, όταν ο Λιάγκας ζήτησε ρευστοποίηση ομολόγων και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν.
  • Η δικαστική διαδικασία περιλάμβανε πολυάριθμες αντεπιθέσεις από τον χρηματιστή, ο οποίος προσπάθησε να προστατευτεί με ασφαλιστικά μέτρα.

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό ότι στο παρελθόν έπεσε θύμα υπεξαίρεσης άνω των 350.000 ευρώ από άνθρωπο που, όπως είπε, θεωρούσε πολύ κοντινό του. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέφερε επίσης ότι η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου, σύμφωνα με όσα είπε, δικαιώθηκε.

Γιώργος Λιάγκας: «Βλέπω τον πατέρα μου στον ύπνο μου…»

Με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του Μάρκου Σεφερλή με τον κουμπάρο του, ο Γιώργος Λιάγκας είπε αρχικά: «Ακούστε να δείτε πόσο τον καταλαβαίνω. Εγώ στο παρελθόν είχα μια αντίστοιχη περίπτωση. Ήταν ένας άνθρωπος που όχι απλά τον είχα στο σπίτι μου, αλλά τον είχα σαν αδερφό μου, τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου, διακοπές μαζί. Ο άνθρωπος είχε σπουδάσει στο οικονομικό πανεπιστήμιο και ήταν χρηματιστής. Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ. Αυτό που με πείραξε περισσότερο από τα λεφτά είναι ότι όταν κατάλαβα ότι με έκλεψε, μέχρι να του κάνω τη μήνυση εγώ, πήγε και μου έκανε κι αυτός».

Γιώργος Λιάγκας: «Τον έφτυσα!» - Η αποκάλυψή του για την υπεξαίρεση

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ότι εγώ το έστησα όλο αυτό, ότι εγώ είπα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, γιατί τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, τα είχα δανειστεί, τα έχασα στο χρηματιστήριο και είπα ψέματα. Και κερατάς και δαρμένος. Πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη σκευωρία. Στο πλευρό του ήρθε και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Δικαιώθηκα απόλυτα... Όταν βρεθήκαμε στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350.000 και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα. Και σε πληροφορώ ότι δε με έβγαλαν κι έξω από την αίθουσα. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη».

Η σχέση εμπιστοσύνης κι η παγίδα

Όλα ξεκίνησαν από μια στενή, οικογενειακή φιλία. Ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε στην απάτη ήταν ένας χρηματιστής απόλυτης εμπιστοσύνης του παρουσιαστή.

Λόγω αυτής της τυφλής εμπιστοσύνης, ο παρουσιαστής αποφάσισε την περίοδο 2010–2011 να εμπιστευτεί τις οικονομίες που είχε μαζέψει από τα πρώτα χρόνια της επιτυχημένης καριέρας του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο στον συγκεκριμένο άνθρωπο, με σκοπό να τις επενδύσει.

Ο χρηματιστής πρότεινε στον Λιάγκα μια θεωρητικά «συντηρητική και ασφαλή» επένδυση: την αγορά γερμανικών ομολόγων, τα οποία εκείνη την εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης θεωρούνταν το απόλυτο καταφύγιο για τα κεφάλαια.

«Ο Γιώργος Λιάγκας θα παραμείνει στον Αντ1 με ένα διαφορετικό σχήμα»

Ψεύτικες αναφορές: Κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, ο χρηματιστής παρουσίαζε στον παρουσιαστή επίσημα έγγραφα με λογότυπα και σφραγίδες μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας.

Τα έγγραφα αυτά έδειχναν την πορεία των χρημάτων, εμφανίζοντας μάλιστα και κέρδη, ώστε ο Λιάγκας να είναι ήσυχος. Στην πραγματικότητα, τα έγγραφα αυτά κατασκευάζονταν στον υπολογιστή του χρηματιστή. Τα χρήματα (ένα ποσό που άγγιζε τις 330.000 με 350.000 ευρώ) δεν επενδύθηκαν ποτέ σε ομόλογα, αλλά μεταφέρονταν απευθείας σε προσωπικούς λογαριασμούς του χρηματιστή, ο οποίος τα ιδιοποιούνταν παράνομα.

Γιώργος Λιάγκας: «Τον έφτυσα!» - Η αποκάλυψή του για την υπεξαίρεση

Η αποκάλυψη σοκ

Το 2013, ο Γιώργος Λιάγκας χρειάστηκε ένα μέρος των χρημάτων του για μια προσωπική αγορά (συγκεκριμένα για την αποπληρωμή ενός σπιτιού). Όταν ζήτησε από τον «φίλο» του να ρευστοποιήσει ένα τμήμα των ομολόγων, άρχισαν οι δικαιολογίες. Ο χρηματιστής επικαλούνταν γραφειοκρατικά κολλήματα, καθυστερήσεις από τις ξένες τράπεζες κι άλλες προφάσεις για να κερδίσει χρόνο.

Υποψιασμένος, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε απευθείας στα κεντρικά γραφεία της χρηματιστηριακής εταιρείας. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με την αλήθεια: η εταιρεία τον ενημέρωσε ότι στο όνομά του δεν υπήρχε κανένας ενεργός λογαριασμός και κανένα γερμανικό ομόλογο. Τα έγγραφα που κρατούσε στα χέρια του ήταν εντελώς πλαστά.

Η δικαστική μάχη και η «στρατηγική της επίθεσης»

Όταν ο Λιάγκας κατάλαβε τι είχε συμβεί, η πρώτη αντίδραση του χρηματιστή δεν ήταν να ζητήσει συγγνώμη, αλλά να περάσει στην αντεπίθεση για να προστατευτεί. Πριν προλάβει ο παρουσιαστής να καταθέσει μήνυση, ο χρηματιστής τού έκανε ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικα, ισχυριζόμενος ότι ο Λιάγκας τον απειλούσε και ότι η ιστορία ήταν κατασκευασμένη.

Αυτό οδήγησε σε έναν πολυετή και ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα. Η υπόθεση έφτασε στο Τριμερές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Εκεί, με τη βοήθεια εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων, αποδείχθηκε πλήρως η πλαστογραφία των εγγράφων και η διαδρομή του χρήματος.

Το δικαστήριο έκρινε τον χρηματιστή ένοχο για κακουργηματική απάτη, πλαστογραφία και απιστία, επιβάλλοντάς του ποινή 7 ετών κάθειρξης.

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