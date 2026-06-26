

Ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή το ρεπορτάζ για τη νοσηλεία της Μάρως Κοντού άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για τον αείμνηστο πατέρα του και τα όνειρα που βλέπει το τελευταίο διάστημα.

Η εξομολόγησή του ήταν απρόσμενη, βαθιά προσωπική και γεμάτη συναίσθημα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση τόσο στους συνεργάτες του όσο και στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την εκπομπή.

Γιώργος Λιάγκας: «Μάλλον θέλει να με προστατέψει από κάτι...»

Ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς φορτισμένος, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του εμφανίζεται συχνά στα όνειρά του τον τελευταίο καιρό, κάτι που τον έχει βάλει σε πολλές σκέψεις.

«Πώς μου έχει έρθει τώρα και θυμάμαι τον πατέρα μου…», είπε αρχικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τον βλέπω και στον ύπνο μου το τελευταίο διάστημα. Μάλλον θέλει να με προστατέψει από κάτι. Όταν, λένε, ότι εμφανίζονται στον ύπνο σου οι άνθρωποι που σε αγαπούσαν, μάλλον θέλουν να σε προστατέψουν από κάτι ή να σε προειδοποιήσουν… Δύσκολοι καιροί…».

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού ο παρουσιαστής άφησε να εννοηθεί πως βιώνει μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναζήτησης, με τις σκέψεις του να επιστρέφουν συνεχώς στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή του.

Ο δημοσιογράφος θυμήθηκε και τις τελευταίες ημέρες του πατέρα του, αποκαλύπτοντας πως νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Λαϊκό» και μάλιστα στον ίδιο θάλαμο με τον αείμνηστο ηθοποιό Θύμιο Καρακατσάνη.

Η προσωπική αυτή εξομολόγηση έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην εκπομπή, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα φώτα της τηλεόρασης υπάρχουν στιγμές που κουβαλούν έντονο συναισθηματικό βάρος που αναμφίβολα ανατριχιάζουν.