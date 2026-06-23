Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Πάνο Παπαδόπουλο, ο Αλέξης Μίχας μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε μια πληροφορία που έφτασε στα αυτιά του και θέλει τον Γιώργο Λιάγκα να επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του Dancing With The Stars, το οποίο θα προβάλλεται τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής, θυμίζουμε, είχε συμμετάσχει ως κριτής στον έκτο κύκλο του λαμπερού show χορού.

«Νομίζω ότι παίρνει προβάδισμα το Dancing With The Stars. Ίσως το πρώτο μισό της σεζόν. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι δύσκολα θα το κάνει η Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό όμως που μου ήρθε σαν πληροφορία είναι ότι ίσως να δούμε και πάλι τον Γιώργο Λιάγκα στην κριτική επιτροπή του Dancing With The Stars».

Ο ίδιος απάντησε και στα σενάρια που κυκλοφορούν αναφορικά με το μέλλον της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, λέγοντας:

«Αυτή τη στιγμή απ' ό,τι γνωρίζω κλείνει η ζώνη. Υπάρχει μια πληροφορία, περισσότερο σαν φήμη, γιατί ακόμη δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του ΑΝΤ1, ότι ίσως να δούμε νέα αμιγώς ενημερωτική εκπομπή στην πρωινή ζώνη. Τώρα θα είναι έξι-δέκα, δέκα-μία. Θα το δούμε».

Ο Αλέξης Μίχας σχολιάζει το τηλεοπτικό τοπίο

Ο Αλέξης Μίχας ρωτήθηκε επίσης για το Open, αλλά και για την εκπομπή με παρουσιαστές τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, στην οποία αποτελεί μέλος και ακούγεται ότι θα γίνει αμιγώς ενημερωτική του χρόνου.

«Αυτό ακούω κι εγώ. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Εγώ ακόμα επίσημα με τον σταθμό δεν έχω μιλήσει, οπότε θα μάθουμε άμεσα τις επόμενες ημέρες», ξεκαθάρισε.

«Γνωρίζω ότι άμεσα, δηλαδή ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις αρχικά για το ποιες ζώνες θα είναι διαθέσιμες για την ψυχαγωγία», σημείωσε για τις επόμενες κινήσεις του Open.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star