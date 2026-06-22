Άρια Καλύβα: Η αιχμητή τοποθέτησή της για τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την αποχώρηση Κατσαρίδη, αλλά και το beef με τον Αρναούτογλου/ βίντεο Happy Day

Η Άρια Καλύβα τα είπε «έξω από τα δόντια», σχολιάζοντας τόσο το τέλος της συνεργασίας του Πάνου Κατσαρίδη με το «Πρωινό» όσο και το beef μεταξύ Γιώργου Λιάγκα- Γρηγόρη Αρναούτογλου στον αέρα της εκπομπής. Η τοποθέτησή της για τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του Ant1 ήταν αιχμηρή.

«Δε θεωρώ ότι (σ.σ. η αποχώρηση Κατσαρίδη) είναι καθαρά και μόνο η επιλογή του καναλιού. Έχει να κάνει και με τη βούληση, εκτιμώ, του Γιώργου Λιάγκα. Είναι πολύ άδικο. Ο Γιώργος θα έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα, γιατί είναι εκτός από συνεργάτης, είναι και φίλος του. Βέβαια έχει δηλώσει, δηλώνει επανειλημμένως ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άφιλος, οπότε κακώς αν ο Πάνος περίμενε μια συμπεριφορά φίλου από έναν άνθρωπο, ο οποίος δηλώνει επανειλημμένως άφιλος», είπε η δημοσιογράφος στο Happy Day.

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα για την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό» και τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα, σχολίασε: «Δε μου άρεσε αυτό που είδα. Για άλλη μια φορά δεν εξέπληξε κανέναν. Άλλωστε, είδαμε ότι στον τηλεοπτικό αέρα όταν εμφανίστηκε, όταν παρενέβη ο Γρηγόρης, διατήρησε πολύ χαμηλούς τόνους και στη συνέχεια όταν ο άνθρωπος αυτός έκλεισε το τηλέφωνο, βρήκε την ευκαιρία την επόμενη μέρα, κατά την πάγια τακτική του, να βγάλει νύχια και να επιτεθεί».

«Δε μου άρεσε καθόλου. Θα έπρεπε να έχει την εντιμότητα να τον αντιμετωπίσει στον αέρα, κάτι το οποίο δεν έκανε», εξήγησε η Άρια Καλύβα.