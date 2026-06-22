Η Άρια Καλύβα τα είπε «έξω από τα δόντια», σχολιάζοντας τόσο το τέλος της συνεργασίας του Πάνου Κατσαρίδη με το «Πρωινό» όσο και το beef μεταξύ Γιώργου Λιάγκα- Γρηγόρη Αρναούτογλου στον αέρα της εκπομπής. Η τοποθέτησή της για τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του Ant1 ήταν αιχμηρή.
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«Δε θεωρώ ότι (σ.σ. η αποχώρηση Κατσαρίδη) είναι καθαρά και μόνο η επιλογή του καναλιού. Έχει να κάνει και με τη βούληση, εκτιμώ, του Γιώργου Λιάγκα. Είναι πολύ άδικο. Ο Γιώργος θα έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα, γιατί είναι εκτός από συνεργάτης, είναι και φίλος του. Βέβαια έχει δηλώσει, δηλώνει επανειλημμένως ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άφιλος, οπότε κακώς αν ο Πάνος περίμενε μια συμπεριφορά φίλου από έναν άνθρωπο, ο οποίος δηλώνει επανειλημμένως άφιλος», είπε η δημοσιογράφος στο Happy Day.
Στη συνέχεια, ερωτηθείσα για την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό» και τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα, σχολίασε: «Δε μου άρεσε αυτό που είδα. Για άλλη μια φορά δεν εξέπληξε κανέναν. Άλλωστε, είδαμε ότι στον τηλεοπτικό αέρα όταν εμφανίστηκε, όταν παρενέβη ο Γρηγόρης, διατήρησε πολύ χαμηλούς τόνους και στη συνέχεια όταν ο άνθρωπος αυτός έκλεισε το τηλέφωνο, βρήκε την ευκαιρία την επόμενη μέρα, κατά την πάγια τακτική του, να βγάλει νύχια και να επιτεθεί».
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«Δε μου άρεσε καθόλου. Θα έπρεπε να έχει την εντιμότητα να τον αντιμετωπίσει στον αέρα, κάτι το οποίο δεν έκανε», εξήγησε η Άρια Καλύβα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.