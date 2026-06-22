«Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»

«Έπρεπε να έχει την εντιμότητα να αντιμετωπίσει στον αέρα τον Αρναούτογλου»

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Άρια Καλύβα: Η αιχμητή τοποθέτησή της για τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την αποχώρηση Κατσαρίδη, αλλά και το beef με τον Αρναούτογλου/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άρια Καλύβα σχολίασε την αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη από το «Πρωινό», θεωρώντας την άδικη.
  • Αναφέρθηκε στη βούληση του Γιώργου Λιάγκα ως παράγοντα της αποχώρησης, τονίζοντας ότι είναι φίλος του Κατσαρίδη.
  • Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος, κάτι που επηρεάζει τη φιλική του συμπεριφορά.
  • Η Καλύβα κριτικάρει τη τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, θεωρώντας την ανέντιμη.
  • Εκφράζει την απογοήτευσή της για την έλλειψη εντιμότητας στον αέρα της εκπομπής.

Η Άρια Καλύβα τα είπε «έξω από τα δόντια», σχολιάζοντας τόσο το τέλος της συνεργασίας του Πάνου Κατσαρίδη με το «Πρωινό» όσο και το beef μεταξύ Γιώργου Λιάγκα- Γρηγόρη Αρναούτογλου στον αέρα της εκπομπής. Η τοποθέτησή της για τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του Ant1 ήταν αιχμηρή.

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«Δε θεωρώ ότι (σ.σ. η αποχώρηση Κατσαρίδη) είναι καθαρά και μόνο η επιλογή του καναλιού. Έχει να κάνει και με τη βούληση, εκτιμώ, του Γιώργου Λιάγκα. Είναι πολύ άδικο. Ο Γιώργος θα έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα, γιατί είναι εκτός από συνεργάτης, είναι και φίλος του. Βέβαια έχει δηλώσει, δηλώνει επανειλημμένως ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άφιλος, οπότε κακώς αν ο Πάνος περίμενε μια συμπεριφορά φίλου από έναν άνθρωπο, ο οποίος δηλώνει επανειλημμένως άφιλος», είπε η δημοσιογράφος στο Happy Day. 

«Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα για την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό» και τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα, σχολίασε: «Δε μου άρεσε αυτό που είδα. Για άλλη μια φορά δεν εξέπληξε κανέναν. Άλλωστε, είδαμε ότι στον τηλεοπτικό αέρα όταν εμφανίστηκε, όταν παρενέβη ο Γρηγόρης, διατήρησε πολύ χαμηλούς τόνους και στη συνέχεια όταν ο άνθρωπος αυτός έκλεισε το τηλέφωνο, βρήκε την ευκαιρία την επόμενη μέρα, κατά την πάγια τακτική του, να βγάλει νύχια και να επιτεθεί».

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«Δε μου άρεσε καθόλου. Θα έπρεπε να έχει την εντιμότητα να τον αντιμετωπίσει στον αέρα, κάτι το οποίο δεν έκανε», εξήγησε η Άρια Καλύβα. 

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ΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
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ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
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