Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που έκανε»

Όσα είπε μετά την πρόσφατη παρέμβασή του στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κατηγόρησε τον Γιώργο Λιάγκα για αγενή στάση μετά από τηλεφωνική τους συνομιλία.
  • Ανέφερε ότι δεν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Λιάγκα και ότι μίλησε δημοκρατικά.
  • Τόνισε ότι η συζήτηση έπρεπε να έχει τελειώσει στον αέρα και δεν έπρεπε να συνεχιστεί ερήμην του.
  • Κατήγγειλε ότι η συμπεριφορά του Λιάγκα ήταν σχεδόν τραγική, καθώς συνέχισε να μιλάει μόνος του μετά τη συνομιλία τους.
  • Οι ακροατές εξέφρασαν σκληρές απόψεις για τη στάση του Λιάγκα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επανήλθε στη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα και χαρακτήρισε αγενή τη στάση που, όπως είπε, ακολούθησε ο παρουσιαστής του Πρωινού την επόμενη ημέρα της τηλεφωνικής τους συνομιλίας στον αέρα.

Τι είπε για την παρέμβαση στο Πρωινό

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Ραντεβού το ΣΚ, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε τις προηγούμενες ημέρες στην εκπομπή του ΑΝΤ1, όπου διαφώνησε με τον Γιώργο Λιάγκα για το περιεχόμενο των πρωινών εκπομπών τα τελευταία χρόνια.

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που έκανε»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι ενημερώθηκε από μηνύματα ακροατών και στη συνέχεια είδε μέρος από όσα ειπώθηκαν μετά τη μεταξύ τους συζήτηση. Όπως ανέφερε: «Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα. Επί τούτου δεν είδα το βίντεο. Κάποια στιγμή μου στείλανε και το βίντεο, αυτό που είπε την επόμενη μέρα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι, "επειδή ήταν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους". Καταρχάς, δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Προς τιμήν τους και της αρχισυντάκτριας, τα παιδιά δεχτήκανε να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσαν να πουν "δε θέλουμε να μιλήσει", αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα».

Η ένσταση για τη συνέχεια της συζήτησης

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι η κουβέντα ολοκληρώθηκε στον «αέρα» και δεν έπρεπε, κατά την άποψή του, να συνεχιστεί ερήμην του. «Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά, πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος μου», σχολίασε.

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που έκανε»

Πώς χαρακτήρισε τη στάση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε ειδικά στη φράση που, όπως είπε, ειπώθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και έδωσε τη δική του απάντηση. «Άρα λοιπόν η φράση που είπε ότι "από ευγένεια δεν του τα είπα", είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πείτε, τον είχες λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε. Νομίζω και οι ακροατές είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, του τα λέω εκείνη την ώρα, τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρώ ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό», σημείωσε.

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