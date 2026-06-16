Τίνα Μεσσαροπούλου: Το παρασκήνιο για την... κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου

Τι «κρύβεται» πίσω από το τηλεφώνημα στον τηλεοπτικό αέρα;

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Τη χθεσινή τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Πρωινό σχολίασαν το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου η Τίνα Μεσσαροπούλου κι η παρέα του Happy Day, με αφορμή τα όσα είπε ο παρουσιαστής για τις πρωινές εκπομπές και την επιστροφή του στην τηλεοπτική ζώνη.

Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»

Η συζήτηση ξεκίνησε από τη θέση που εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα πρωινά προγράμματα είναι φορτωμένα με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Ο ίδιος δήλωσε πως θα ήθελε να επιστρέψει στο πρωινό με ένα πιο ανάλαφρο και καθαρά ψυχαγωγικό σχήμα, αντίστοιχο με το ύφος της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το παρασκήνιο για την... κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη στον «αέρα» του Γιώργου Λιάγκα κι είπε αυτολεξεί «Δε θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα».

Αμέσως μετά το απόσπασμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τοποθετήθηκε λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχει πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο, ξέρεις, σου σφίγγουν την καρδούλα. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα». 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα

Στη συνέχεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου έδωσε τη δική της εκτίμηση για την τηλεφωνική παρέμβαση. «Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα; Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχει μία κόντρα χρόνων. Επίσης, υπάρχει μία -πώς να το πω;- πρόταση χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Αυτό που κάνει το ραδιόφωνο λίγο-πολύ να το κάνει και στην τηλεόραση με την ίδια παρέα», σχολίασε η δημοσιογράφος.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το παρασκήνιο για την... κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου

«Τι σας κάνει εντύπωση από αυτό που ακούσατε; Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό που σκέφτεται, αυτό και κάνει. Δε νομίζω να το πολυσκέφτηκε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι, αυτό που εκείνη την ώρα ήθελε να κάνει, αυτό έκανε», πρόσθεσε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη συζήτηση σημειώνοντας πως «Αλλά εγώ εκεί που λυπήθηκα τον Γιώργο -και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πολύ σοβαρά- είναι ότι πάει να του πει: "Εμάς γιατί μας βάζεις, κι εμείς παίζουμε ψυχαγωγικά θέματα;", κι είναι αυτό που λες: «Τι ήθελες να ρωτήσεις;", γιατί εκεί τον αποτελείωσε».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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