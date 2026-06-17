Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»

Ο δημοσιογράφος επισήμανε πως δεν ήταν απόφασή του να αποχωρήσει

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Πάνος Κατσαρίδης: «Εμένα ο κύκλος μου στο “Πρωινό” ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δε θα συνεχίσω»/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Κατσαρίδης επιβεβαίωσε ότι δεν θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του Ant1 την επόμενη χρονιά.
  • Εξέφρασε τη στεναχώρια του για την αποχώρηση, τονίζοντας ότι δεν ήταν δική του απόφαση.
  • Η συνεργασία του με την εκπομπή ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου.
  • Αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις της Δέσποινας Καμπούρη, που επίσης δεν θα συνεχίσει στην εκπομπή.
  • Σχολίασε τη διαμάχη του Γιώργου Λιάγκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θεωρώντας την άδικη.

O Πάνος Κατσαρίδης επιβεβαίωσε ότι δε θα είναι στην ομάδα του «Πρωινού» του Ant1, του χρόνου. «Στεναχωρήθηκα, δεν ήταν κάτι που το ήθελα», είπε στο Happy Day. 

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Στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ant1 είχε αναφερθεί χθες και η Τίνα Μεσσαροπούλου. Σήμερα, ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι δε θα συνεχίσει στην εκπομπή τη νέα τηλεοπτική χρονιά. «Εμένα ο κύκλος μου στο “Πρωινό” ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δε θα συνεχίσω», είπε χαρακτηριστικά. 

«Στεναχωρήθηκα, απ' την άλλη... πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο, ρε παιδί μου, γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Θεωρούσα μάλλον ότι λογικά θα συνεχίζαμε, αλλά οκ... φύγαμε για τα καινούργια», εξομολογήθηκε.

Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»

«Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται και εντυπώσεις λάθος για κανέναν. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή», επισήμανε. 

Στη συνέχεια, ο συνεργάτης και καλός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, σε ερώτηση σχετικά με το beef του παρουσιαστή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σχολίασε πως «θεώρησα λίγο άδικο τον Γρηγόρη με αυτό που έκανε. Το ότι έχεις εσύ μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η τηλεόραση δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει μια λάθος αντίληψη, πόσω μάλλον όταν και οι δύο στα χρόνια είναι και οι δύο πάρα πολύ πετυχημένοι. Άρα δεν σημαίνει ότι ο ένας κάνει το σωστό και ο άλλος το λάθος. Προφανώς έχουν άλλη αίσθηση των πραγμάτων».

Τέλος, απάντησε πως θεωρεί ότι ο κύκλος της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσουρό ολοκληρώθηκε, ωστόσο τον εκτιμά και δε λέει «ποτέ σε αυτή τη ζωή».

Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ

Πριν λίγες μέρες, η Δέσποινα Καμπούρη είχε αποκαλύψει ότι ούτε εκείνη θα συνεχίσει στην εκπομπή του χρόνου. «Έτσι κι αλλιώς, δε θα είμαι στο Πρωινό. Αυτό έχει τελειώσει, το έχουμε συζητήσει και με το κανάλι», είχε πει χαρακτηριστικά.

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