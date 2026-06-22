«Ο Γιώργος Λιάγκας θα παραμείνει στον Αντ1 με ένα διαφορετικό σχήμα»

Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Γεωργιάδης για το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει στον ΑΝΤ1 με αλλαγές στο τηλεοπτικό του σχήμα για την επόμενη χρονιά.
  • Ο Νίκος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο Λιάγκας βρίσκεται στο στάδιο υπογραφών για νέο συμβόλαιο δύο ετών.
  • Η κόντρα Λιάγκα - Αρναούτογλου συνεχίζεται, με τον Γρηγόρη να εκφράζει την απογοήτευσή του για τις δηλώσεις του Γιώργου.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αμφισβήτησε την ευγένεια του Λιάγκα, αναφερόμενος σε σχόλια που έγιναν κατά την απουσία του.

Στο opening ενός νέου club στη Γλυφάδα συνάντησαν η κάμερα του Breakfast@Star και ο Πάνος Παπαδόπουλος τον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε για τις νέες διαστάσεις που έχει λάβει η κόντρα του Γιώργου Λιάγκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι παρακολούθησε μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα τις νέες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον παρουσιαστή του «Πρωινού».

Γιώργος Λιάγκας VS Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η κόντρα τους καλά κρατεί!

Γιώργος Λιάγκας VS Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η κόντρα τους καλά κρατεί!

«Ναι, μαζί το βλέπαμε στο κινητό. Δεν μπορώ να πω πως αντέδρασε ο Γιώργος. Θα πω μόνο αυτό επειδή του κάνανε λίγο attack σε εισαγωγικά, ότι απάντησε πιο έντονα την επόμενη μέρα που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Γρηγόρης το ξέρουμε όλοι ότι έχει μια κρυφή και όχι τόσο κρυφή ίσως επιθυμία να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πρωινή ζώνη», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Γεωργιάδης μίλησε για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα, τονίζοντας ότι παραμένει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, αλλά με αλλαγές στα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν τη νέα χρονιά.

«Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών. Ξέρεις πηγαινοέρχονται τα συμβόλαια για τις τελευταίες λεπτομέρειες, άρα για τα επόμενα δύο χρόνια θεωρώ ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα παραμείνει στην πρωινή ζώνη. Δε θεωρώ το ξέρω. Θα παραμείνει λοιπόν στην πρωινή ζώνη με ένα διαφορετικό λίγο σχήμα».

Τέλος, τοποθετήθηκε για το αν ο Γιώργος Λιάγκας στεναχωρήθηκε με την ατάκα-απάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου προς τον ίδιο σχετικά με το αν έχει εμμονή με τη ζώνη 10-1.

«Σιγά μη στενοχωρήθηκε. Μια χαρά είναι ο Γιώργος. Το συμβόλαιό του το έχει εξασφαλίσει. Αν ο ΑΝΤ1 το ήθελε, ο Γρηγόρης θα έκανε πρωινή εκπομπή. Ίσως να μην το θέλει και ο ΑΝΤ1. Δεν αποφασίζουν μόνοι τους οι παρουσιαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νίκος Γεωργιάδης: «Αν ο ΑΝΤ1 το ήθελε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα έκανε πρωινή εκπομπή»

Νίκος Γεωργιάδης: «Αν ο ΑΝΤ1 το ήθελε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα έκανε πρωινή εκπομπή»

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το χρονικό της κόντρας τους

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη διαφωνία του με τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής παρέμβασής του στην εκπομπή, αλλά και για την «αγενέστατη» απόφαση του οικοδεσπότη του «Πρωινού» να επανέλθει, την επόμενη ημέρα, στο θέμα ενώ εκείνος ήταν απών.

«Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα. Επί τούτου δεν είδα το βίντεο. Κάποια στιγμή μου στείλανε και το βίντεο, αυτό που είπε την επόμενη μέρα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι, “επειδή ήταν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους”. Tι άσχετο πράγμα ήταν αυτό; Καταρχάς, δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Προς τιμήν τους και της αρχισυντάκτριας, τα παιδιά δεχτήκανε να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσαν να πουν “δεν θέλουμε να μιλήσει”. Αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα», εξήγησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Ήταν αγενέστατο, σχεδόν τραγικό αυτό που έκανε»

«Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά, πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν του τα είπα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο το γεγονός ότι συνέχισε και την επόμενη μέρα να σχολιάζει αυτά που ειπώθηκαν», επισήμανε.

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ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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